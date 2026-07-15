Nikšić: Vlada nastavlja raditi svoj dio posla i pripremati održiva rješenja za Novu Željezaru Zenica

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se danas povodom prvostepene odluke Općinskog suda u Zenici kojom je odbijen prijedlog Vlade FBiH za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, naglašavajući da se neće upuštati u komentarisanje te odluke na način koji bi mogao biti shvaćen kao pritisak na pravosuđe. Naveo je da, čuvajući dostojanstvo institucija i funkcije koju obavlja, može i mora reći da ta odluka neće promijeniti opredjeljenje Vlade FBiH da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes.

Nikšić je, na društvenoj mreži, najavio da će iskoristiti pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi došli do rješenja.

Naglašava da Vlada Federacije BiH poštuje nezavisnost pravosuđa i sačekat će konačnu odluku nadležnih sudova. Istovremeno, očekuju da se u ovako važnim predmetima, u okviru zakona, vodi računa i o širim društvenim i ekonomskim posljedicama koje sudske odluke mogu imati. Vlada će, bez obzira na tok sudskog postupka, nastaviti raditi svoj dio posla i pripremati održiva rješenja za Novu Željezaru Zenica.

– Više od 1.500 radnika i njihovih porodica očekuje od nas odgovornost, ozbiljan pristup i konkretne poteze. To je obaveza koju smo preuzeli i od nje nećemo odustati. Sudski postupak predstavlja samo jedan segment procesa kroz koji prolazimo. Odgovornost Vlade Federacije BiH jeste da djeluje, traži rješenja i stvara uslove za stabilizaciju kompanije, očuvanje proizvodnje i zaštitu industrijskih kapaciteta koji su važni za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Tu odgovornost preuzeli smo od prvog dana i nastavit ćemo je izvršavati ozbiljno, odgovorno i u interesu radnika, njihovih porodica i domaće privrede. Naše opredjeljenje neće promijeniti nijedna prvostepena sudska odluka – naglasio je premijer Federacije BiH.

On ističe da su svjesni da postoje različiti interesi i različiti pogledi na budućnost Nove Željezare Zenica. Međutim, kako navodi, interes Vlade Federacije BiH ostaje jasan očuvanje proizvodnje, zaštita radnih mjesta i stvaranje uslova za dugoročnu stabilizaciju kompanije.

– Nećemo biti Vlada koja će odustati od svojih radnika i svoje industrije. Pred nama su zahtjevni pravni i ekonomski izazovi, ali naše opredjeljenje ostaje nepromijenjeno i iskoristit ćemo sve zakonom predviđene mogućnosti da zaštitimo radna mjesta, proizvodnju i javni interes. Odustajanje nije opcija – zaključio je Nermin Nikšić.