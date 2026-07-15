Lakić: Od radnika i Željezare Zenica ne odustajemo

Nakon zaprimanja rješenja Općinskog suda u Zenici kojim je odbijen prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je u saopćenju žalbu Kantonalnom sudu.

– Poštujemo nezavisnost pravosuđa, ali se ne slažemo sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. U zakonom propisanom roku iskoristit ćemo pravo na žalbu Kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes. Upravo smo razgovorali i sa predstavnicima sindikata i jasno poručili da radnici u ovoj borbi neće ostati sami. U ovom trenutku važno je da ostanemo strpljivi, mirni, jedinstveni i da vjerujemo institucijama i pravnom procesu. Borba nije završena i nastavljamo je zajedno – navedeno je u Lakićevom saopćenju.

Ministar također navodi da iza broja od preko 1.500 uposlenika stoji toliko ljudskih sudbina, porodice koje žive od svog rada, djeca koja čekaju roditelje da se vrate iz smjene i ljudi koji su najbolje godine života ostavili u pogonima Željezare.

– Željezara nije nastala jučer. Njeni radnici gradili su Zenicu, podizali porodice, stvarali naselja i gradili industrijsku snagu Bosne i Hercegovine. Njihove ruke nisu stvarale samo čelik. Gradile su ovaj grad i ovu zemlju. Borimo se za radnike koji ne smiju biti posljednji kada se dijele prava, a prvi kada se plaća cijena tuđih odluka. Borimo se za njihove porodice, domaću proizvodnju, znanje koje se stvaralo decenijama i pravo države da zaštiti industriju od posebnog značaja – navedeno je također u saopćenju.

Od Željezare zavise i željezničari, dobavljači, prijevoznici, zanatlije, mala preduzeća, energetske kompanije i hiljade građana čija je egzistencija neposredno ili posredno vezana za ovaj industrijski lanac.

Možda bi bilo lakše prihvatiti da još jedna velika fabrika bude ugašena, ali „mi taj lakši put nećemo izabrati“, ističe ministar.

– Jedna prvostepena odluka nije kraj ove borbe. Žalit ćemo se. Koristit ćemo svaki pravni i institucionalni mehanizam. Molimo radnike, njihove porodice i građane Zenice za strpljenje i zajedništvo dok traje pravni postupak. Nastavljamo borbu odgovorno, istrajno i do posljednje zakonske mogućnosti. Jer država koja odustane od svojih radnika i svoje industrije, odustala je od vlastite budućnosti. Od radnika i Željezare Zenica ne odustajemo! – navedeno je u saopćenju.