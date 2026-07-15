SDP BiH Zenica: Građani zaslužuju istinu, a ne političke obmane Kasumovića

GO SDP BiH Zenica odbacuje netačne i manipulativne tvrdnje gradonačelnika Fuada Kasumovića kojima pokušava odgovornost za dugogodišnje probleme u Zenici prebaciti na druge, zanemarujući činjenice i stvarne nadležnosti.

Koliko god puta ponovio neistinu, ona neće postati istina.

Netačna je tvrdnja da je Grad Zenica ponudio Vladi Federacije BiH 20 miliona KM za kupovinu Željezare. Takva ponuda nikada nije postojala, niti je Vlada Federacije BiH od Grada Zenica tražila bilo kakvu ponudu. Jednako je netačna i tvrdnja da je Vlada Federacije BiH prodala Željezaru. Željezaru nije prodavala Vlada, već je privatni vlasnik prodao svoje poslovanje drugom privatnom subjektu.

Ako ste bili spremni da kupite ili date novac građana Zenice za kupovinu željezare, zašto niste kupili Toplanu Zenica da ne ulazimo u neizvjesnu sezonu grijanja?

Za razliku od onih koji danas dijele političke lekcije, Vlada Federacije BiH reagovala je kada su proizvodnja i radna mjesta dovedeni u pitanje. Cilj je bio sačuvati Željezaru, zaštititi radnike i spriječiti stečaj, a ne skupljati političke poene na sudbini ljudi koji od ove industrije žive.

Posebno je licemjerno pokušavati optužiti Vladu Federacije BiH za gašenje Rudnika Zenica. Rudnik nije propao u posljednje tri godine, već je decenijama bio opterećen lošim upravljanjem, dugovima i padom proizvodnje. Uprkos tome, Vlada Federacije BiH izdvojila je desetine miliona maraka za plate, doprinose, uvezivanje radnog staža, otpremnine i penzionisanje rudara, kako nijedan radnik ne bi bio ostavljen bez podrške.

Građani Zenice imaju pravo znati i da je upravo Grad Zenica više puta blokirao račun Rudnika, ugrožavajući isplatu plata i toplog obroka rudarima. Zbog toga je krajnje neuvjerljivo danas predstavljati se kao najveći zaštitnik rudara.

Kada je riječ o gasifikaciji Zeničko-dobojskog kantona, činjenice su jasne. Federalni nivo je osigurao uslove za razvoj transportnog gasnog sistema, dok su kantonalne i lokalne vlasti dužne uspostaviti distributivnu mrežu i omogućiti da gas stigne do privrede i građana. Ne može se bježati od vlastitih nadležnosti i istovremeno optuživati druge za nerad.

SDP BiH Zenica smatra da građani zaslužuju ozbiljan rad, odgovornu politiku i istinite informacije, a ne spinove i pokušaje obmanjivanja javnosti. Željezara, rudari i privreda Zenice ne smiju biti sredstvo predizborne kampanje bilo koga.

Istina se ne može nadglasati. Građani Zenice znaju ko je radio, ko je donosio odluke i ko je osiguravao sredstva kada je bilo najpotrebnije.

Na kraju, umjesto da sve “probosanske” stranke budu ujedinjene oko problema Željezare, pogotovo ako uzmemo u obzir da su sudija Općinskog suda u Zenici i Narodna skupština RS poslali istovjetne apelacije prema Ustavnom sudu BiH naši lokalni političari koji su do su se do jučer zalagali za gašenje željezare na muci radnika skupljaju jeftine političke poene!