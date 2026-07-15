Engleska i Argentina igraju za finale Svjetskog prvenstva protiv Španije

Nakon što je Španija sinoć savladala Francusku rezultatom 2:0 i izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva, večeras će biti poznat i njen protivnik u borbi za naslov svjetskog prvaka. U drugom polufinalu, koje se igra u Atlanti, sastaju se Engleska i aktuelni svjetski prvak Argentina.

Bit će to još jedno poglavlje jednog od najvećih rivalstava u historiji svjetskog nogometa. Engleska i Argentina večeras će se šesti put sastati na Svjetskim prvenstvima, a njihovi dueli decenijama izazivaju posebnu pažnju zbog sportskih i historijskih razloga. Od Maradonine čuvene “Božje ruke” 1986. godine, preko dramatičnih obračuna u Francuskoj 1998, pa sve do današnjeg okršaja, svaki njihov međusobni susret nosio je ogromnu težinu.

Argentina u polufinale stiže kao branilac naslova predvođena Lionelom Messijem, koji i u 39. godini igra sjajan turnir i ponovo je najveća prijetnja protivničkim odbranama. Selektor Lionel Scaloni uspio je zadržati prepoznatljivu čvrstinu i pobjednički mentalitet ekipe koja želi postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. godine koja će odbraniti naslov svjetskog prvaka.

S druge strane, Engleska pod vodstvom Thomasa Tuchela sanja prvo finale Svjetskog prvenstva nakon punih 60 godina. Najveći aduti “Tri lava” bit će Harry Kane i Jude Bellingham, dvojac koji je obilježio dosadašnji tok prvenstva, dok je njemački stručnjak poručio da njegova reprezentacija neće biti opterećena historijom, već isključivo onim što će se događati na terenu.

Nogometni analitičari očekuju izuzetno taktički zahtjevnu utakmicu u kojoj bi nijanse mogle odlučiti putnika u finale. Argentina će pokušati kontrolisati ritam preko Messija i veznog reda, dok će Engleska svoju priliku tražiti kroz fizički snažnu igru, tranziciju i individualni kvalitet Kanea, Bellinghama i Sake.

Pobjednik večerašnjeg spektakla igrat će protiv Španije u finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju, dok će poraženi odmjeriti snage s Francuskom u utakmici za treće mjesto.