Sud BiH naložio da se Fikretu Hodžiću vrati 400 hiljada KM

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije”FH Srebrena malina”, te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora.

Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 KM.

Hodžić je potvrdio da je Apelaciono odjeljenje usvojilo njegovu žalbu te je prvi put nakon pravosnažne oslobađajuće presude za Klix.ba govorio o daljim pravnim koracima.

“Tačno je da je ovo još jedna u nizu velikih pravnih pobjeda našeg tima. Odluka potvrđuje da smo i u ovom postupku uspjeli zaštititi svoja prava i dokazati da su ranije odluke bile pogrešne”, rekao je Hodžić.

Dodao je kako najveći dio sredstava koja će mu biti vraćena neće ostati kompaniji zbog finansijskih posljedica koje su nastale tokom višegodišnjeg postupka.

“Nažalost, gotovo cjelokupan iznos koji će biti vraćen neće ostati nama. Zbog ogromne štete koja je nastala tokom godina nepravednog postupanja prema meni i kompaniji, taj novac će praktično biti usmjeren na izmirenje obaveza koje su posljedica svega što smo pretrpjeli”, naveo je.

Istakao je da ovom odlukom pravni proces za njega nije završen te da slijedi novi postupak.

“Međutim, ovo nije kraj. Naprotiv, ovo je samo još jedan korak u procesu potpune pravne rehabilitacije. Naš naredni potez bit će podnošenje odštetnog zahtjeva, kojim ćemo tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog nezakonitog i nepravednog postupanja prema meni i kompaniji”, poručio je.

Na kraju je naglasio da će, kako kaže, iskoristiti sva zakonom predviđena sredstva kako bi ostvario naknadu štete.

“Vjerujemo da odgovornost za štetu mora snositi onaj ko ju je prouzrokovao, a ne njene žrtve. Zato ćemo sva sredstva koja nam zakon stavlja na raspolaganje iskoristiti kako bismo zaštitili svoja prava i nadoknadili štetu koja nam je nanesena”, zaključio je Hodžić.