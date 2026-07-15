Pivić nakon sudske odluke: Nikšić mjesecima blefirao građane, Željezara je mogla biti u vlasništvu Federacije

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić oštro je reagovao nakon što je Općinski sud u Zenici odbio prijedlog Vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, ocijenivši da je federalna vlast mjesecima vodila pogrešnu politiku i propustila priliku da zaštiti jedno od najznačajnijih industrijskih preduzeća u zemlji.

Sud je prvostepenim rješenjem odbio prijedlog za uvođenje vanredne uprave, kao i prijedlog da Sena Šaranović bude potvrđena za vanrednog upravnika. Nakon pravosnažnosti odluke prestat će važiti i ranije izrečene privremene mjere koje su bile donesene u ovom postupku. Na ovu odluku dozvoljena je žalba.

Reagujući na odluku suda, Pivić je poručio da je Vlada FBiH, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, mjesecima “blefirala građane kupujući vrijeme do izbora ili se nije znala uhvatiti u koštac s problemima Željezare”.

“Općinski sud u Zenici je, doduše prvostepenom presudom, stavio tačku na namjeru Vlade FBiH da uvođenjem vanredne uprave preuzme upravljanje Željezarom”, naveo je Pivić.

Prema njegovim riječima, Vlada Federacije je imala priliku da mnogo ranije riješi pitanje budućnosti kompanije.

“Da je bilo više pameti, a manje blefiranja i politiziranja, Željezara je danas mogla biti u vlasništvu Federacije BiH, čime bismo sačuvali stratešku proizvodnju čelika i spriječili lančano urušavanje domaće ekonomije”, istakao je premijer ZDK.

Pivić smatra da je ključna greška napravljena kada nije iskorišteno pravo preče kupnje, koje je, kako tvrdi, Federacija BiH mogla iskoristiti kao manjinski suvlasnik.

“Trebalo je samo na vrijeme iskoristiti pravo preče kupnje. Ovako je Željezara prepuštena u nemilost privatnika koji nemaju osjećaja za vojsku radnika u lancu proizvodnje i plasmana, a domaća ekonomija dovedena je u potpunu neizvjesnost”, poručio je Pivić.

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je u junu, nakon usvajanja posebnog zakona o postupku vanredne uprave za Novu Željezaru Zenica, zatražila od Općinskog suda u Zenici otvaranje postupka vanredne uprave s ciljem očuvanja proizvodnje i restrukturiranja kompanije. Nakon održanog ročišta 10. jula, sud je danas odbio taj prijedlog, čime je otvoreno novo poglavlje u neizvjesnoj sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta.