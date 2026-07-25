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Od danas ponovo pljuskovi, krajem mjeseca novi toplotni val

Od danas ponovo pljuskovi, krajem mjeseca novi toplotni val

Nakon burnih vremenskih prilika prethodnih dana, pred Bosnom i Hercegovinom je nekoliko dana mirnijeg vremena, ali meteorolozi upozoravaju da će stabilizacija biti kratkog daha. Prema prognozi BH Meteo, već od nedjelje poslijepodne očekuje se novo pogoršanje vremena, dok bi kraj jula i početak augusta mogli donijeti novi toplotni val.

Nakon stabilnog prijepodneva, od sredine dana zapuhat će jugo, koje će najaviti dolazak novih padavina. Kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom prvo se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a potom će se tokom večeri i noći na ponedjeljak proširiti na veći dio zemlje.

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Najviše padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i dijelovima centralne Bosne, dok bi u Hercegovini lokalno moglo biti izraženijih grmljavinskih pljuskova. Uprkos dolasku nestabilnosti, nedjelja će biti vrlo topla, s dnevnim temperaturama između 23 i 29 stepeni, a na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 32 stepena.

Padavine će se zadržati do prijepodnevnih sati u ponedjeljak, nakon čega slijedi postepeno razvedravanje i uglavnom suho vrijeme. Zbog okretanja vjetra na sjeverni smjer očekuje se i blagi pad temperature.

Od utorka meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane dane. Utorak će biti nešto svježiji, dok se od srijede očekuje postepeni porast temperature. Prema trenutnim prognozama, posljednji dani jula i početak augusta mogli bi donijeti novi izraženiji toplotni val.

Nakon burnih vremenskih prilika prethodnih dana, pred Bosnom i Hercegovinom je nekoliko dana mirnijeg vremena, ali meteorolozi upozoravaju da će stabilizacija biti kratkog daha. Prema prognozi BH Meteo, već od nedjelje poslijepodne očekuje se novo pogoršanje vremena, dok bi kraj jula i početak augusta mogli donijeti novi toplotni val.

Nakon stabilnog prijepodneva, od sredine dana zapuhat će jugo, koje će najaviti dolazak novih padavina. Kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom prvo se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a potom će se tokom večeri i noći na ponedjeljak proširiti na veći dio zemlje.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Isplata regresa za 8.564 zaposlenika u institicijama ZDK-a 14. augusta
Zenica 21.07.2026
Večer Kur'ana u okviru manifestacije “Lastavica 2026.” zbog vremenskih prilika premještena u džamiju
Sunce Vrucina Toplotni Udar
Zenica 19.07.2026
Danas temperature i do 37°C

Najviše padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i dijelovima centralne Bosne, dok bi u Hercegovini lokalno moglo biti izraženijih grmljavinskih pljuskova. Uprkos dolasku nestabilnosti, nedjelja će biti vrlo topla, s dnevnim temperaturama između 23 i 29 stepeni, a na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 32 stepena.

Padavine će se zadržati do prijepodnevnih sati u ponedjeljak, nakon čega slijedi postepeno razvedravanje i uglavnom suho vrijeme. Zbog okretanja vjetra na sjeverni smjer očekuje se i blagi pad temperature.

Od utorka meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane dane. Utorak će biti nešto svježiji, dok se od srijede očekuje postepeni porast temperature. Prema trenutnim prognozama, posljednji dani jula i početak augusta mogli bi donijeti novi izraženiji toplotni val.

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IzvorZenit.ba

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