Raste broj zaposlenih u trgovini Federacije BiH

Najnoviji podaci Porezne uprave Federacije BiH za drugi kvartal 2026. godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova na tržištu rada u sektoru trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema evidenciji po sjedištu poslodavca (JIB), broj zaposlenih u trgovini povećan je sa 98.613 u aprilu na 99.827 u junu 2026. godine, što predstavlja rast od 1.214 novih radnih mjesta, odnosno 1,23 posto.

Iz Federalnog ministarstva trgovine su saopćili kako je posebno značajno da je zaposlenost rasla u oba mjeseca drugog kvartala: u maju za 479 novih zaposlenih te u junu za dodatnih oko 735 zaposlenih.

Promatrano prema sjedištu JIB-a, broj zaposlenih povećan je s 98.613 na 99.827, odnosno za 1.214 radnika (+1,23 posto).

Rast je ostvaren u oba uzastopna mjeseca, pri čemu je u junu intenzitet zapošljavanja bio veći nego u maju.

Ovakvi pokazatelji potvrđuju da sektor trgovine (G) zadržava stabilnost i nastavlja stvarati nova radna mjesta, što predstavlja važan doprinos ukupnom tržištu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Kontinuirani rast zaposlenosti pokazuje da trgovina ostaje jedan od ključnih pokretača ekonomskih aktivnosti, uz istovremeno očuvanje zaposlenosti i otvaranje novih radnih mjesta širom Federacije BiH”, zaključeno je u saopćenju.