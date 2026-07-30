Sladić objavio dobre vijesti uprkos temperaturi od 40 stepeni

Meteorolog Nedim Sladić objasnio je zbog čega se aktuelni toplotni val, uprkos temperaturama koje dostižu oko 40 stepeni, lakše podnosi u odnosu na onaj iz juna.

Kako je naveo u objavi na Facebooku, ključna razlika je u količini relativne vlage u zraku. Zbog znatno sušeg zraka sada uglavnom izostaje izražen osjećaj sparine, pa se ljudski organizam lakše hladi i visoke temperature djeluju nešto podnošljivije.

Sladić je kao primjer naveo podatke iz Mostara, gdje je temperatura zraka 29. juna 2026. godine iznosila 40,2 stepena. Temperatura rosišta tada je bila čak 23,3 stepena, zbog čega je subjektivni osjećaj temperature, odnosno “real feel”, dostigao 50,4 stepena.

Mjesec kasnije, 29. jula, u Mostaru je izmjereno gotovo identičnih 40 stepeni. Međutim, temperatura rosišta iznosila je svega 8,7 stepeni, pa je subjektivni osjećaj bio 40,7 stepeni.

Drugim riječima, iako su izmjerene temperature gotovo jednake, razlika u vlažnosti zraka dovela je do toga da je osjećaj vrućine u junu bio skoro deset stepeni viši.

“U junu sauna, sada rerna s ventilatorom”

Sladić je razliku slikovito opisao navodeći da je u junu sve podsjećalo na “pretis-lonac i saunu”, dok aktuelne vremenske prilike više liče na “rernu s ventilatorom”.

Iako će trenutni toplotni val biti dugotrajan, osjećaj sparine je znatno slabiji. Zbog toga je vrućina tokom dana podnošljivija, a tijelo se lakše hladi isparavanjem znoja.

Meteorolog je, međutim, upozorio da ni ovakvu vrućinu ne treba potcjenjivati. Temperature oko 40 stepeni i dalje mogu biti opasne, posebno za starije osobe, djecu, hronične bolesnike i ljude koji su tokom najtoplijeg dijela dana izloženi direktnom suncu ili fizičkom naporu.