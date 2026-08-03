Dvije nagrade za “Paviljon” na Festivalu mediteranskog i evropskog filma

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja 13. Festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju, filmu “Paviljon” reditelja Dine Mustafića pripala su dva značajna glumačka priznanja. Velika povelja Leotara za najbolju žensku ulogu dodijeljena je Jasni Diklić, dok je Veliku povelju Leotara za najbolju mušku ulogu osvojio Zijah Sokolović za izuzetna glumačka ostvarenja u ovom filmu.

Ovogodišnje izdanje Festivala, koji se tokom proteklih trinaest godina afirmisao kao jedna od najznačajnijih filmskih manifestacija u regionu posvećenih evropskoj i mediteranskoj kinematografiji, okupilo je autore i filmske umjetnike iz brojnih zemalja. Tokom šest festivalskih dana publici je predstavljeno više od 30 igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova na više festivalskih lokacija širom Trebinja, a festival je večeras svečano zatvoren dodjelom nagrada laureatima.

Nova priznanja potvrđuju umjetničku snagu glumačkog ansambla i kvalitet filma “Paviljon”, koji nakon uspješne kino distribucije nastavlja izuzetno uspješan festivalski život. Film je do sada osvojio niz regionalnih i međunarodnih priznanja za režiju, film i glumačka ostvarenja te nastavlja svoju festivalsku turneju predstavljajući bosanskohercegovačku kinematografiju pred publikom i stručnim žirijima širom svijeta.

U filmu “Paviljon” igraju: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film “Paviljon”, nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o grupi stanara staračkog doma “Paviljon”, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Film “Paviljon” premijerno je prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.