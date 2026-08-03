Vlada FBiH uplatila 70.000 KM za transport stradalih bh. planinara
Vlada FBiH uplatila 70.000 KM za transport stradalih bh. planinara
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas, na telefonskoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite.
Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 70.000 KM u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite, svako iz okvira svoje nadležnosti.
Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH 27. jula 2026. godine donijela zaključak kojim je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava, u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi danas donesenu odluku.
U tragediji na Elbrusu život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr. Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Zbog tragedije, 28. juli je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas, na telefonskoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite.
Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 70.000 KM u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite, svako iz okvira svoje nadležnosti.
Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH 27. jula 2026. godine donijela zaključak kojim je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava, u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi danas donesenu odluku.
U tragediji na Elbrusu život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr. Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Zbog tragedije, 28. juli je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.
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