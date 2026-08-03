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Vlada FBiH uplatila 70.000 KM za transport stradalih bh. planinara

Vlada FBiH uplatila 70.000 KM za transport stradalih bh. planinara

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas, na telefonskoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite.

Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 70.000 KM u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

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U Federaciji BiH danas Dan žalosti zbog tragičnog gubitka pet planinara

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite, svako iz okvira svoje nadležnosti.

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH 27. jula 2026. godine donijela zaključak kojim je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava, u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi danas donesenu odluku.

U tragediji na Elbrusu život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr. Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Zbog tragedije, 28. juli je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas, na telefonskoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite.

Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 70.000 KM u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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FUCZ šalje ekipu u Rusiju kako bi preuzeli tijela poginulih planinara iz Zenice
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Dolazak preživjelih planinara do kraja sedmice, njihove kolege otputovale u Rusiju
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
U Federaciji BiH danas Dan žalosti zbog tragičnog gubitka pet planinara

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite, svako iz okvira svoje nadležnosti.

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH 27. jula 2026. godine donijela zaključak kojim je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava, u svrhu provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH povodom tragičnog stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi danas donesenu odluku.

U tragediji na Elbrusu život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr. Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Zbog tragedije, 28. juli je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

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IzvorZenit.ba

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