Meteorolozi najavili temperature do 43 stepena i promjenu vremena za vikend

Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje vrhunac toplotnog vala, upozoravaju meteorolozi iz BH Meteo. Prema njihovoj prognozi, period od 4. do 7. augusta donosi najviše temperature ovog ljeta, uz vrijednosti koje će se u većem dijelu zemlje kretati između 33 i 40 stepeni Celzijusa, dok bi pojedina mjesta mogla zabilježiti i ekstremnih 43 stepena.

Najizraženije vrućine očekuju se u nižim krajevima, gdje će se tokom poslijepodnevnih sati stvarati veoma sparno i iscrpljujuće vrijeme. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i zaštite se od direktnog izlaganja suncu.

Ipak, prema trenutnim prognozama, kraj sedmice mogao bi donijeti dugo očekivano osvježenje. Već za predstojeći vikend, 8. i 9. augusta, očekuje se osjetan pad temperature zraka, čime bi bio okončan aktuelni toplotni val.

Uz niže temperature, meteorolozi najavljuju i lokalnu pojavu kiše i pljuskova, koji bi na pojedinim područjima mogli donijeti kratkotrajno, ali značajno osvježenje nakon nekoliko dana ekstremnih vrućina.

Građanima se savjetuje da prate najnovije vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi, posebno zbog mogućnosti vrlo visokih temperatura koje mogu predstavljati rizik za zdravlje, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika i djece.