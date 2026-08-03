Zenica sprema ispraćaj žrtava, kolektivna dženaza za nastradale planinare

Haris Adilović i Kenan Vidimlić, planinari koji su preživjeli tragedije na planini Elbrus u Rusiji, doputovali su u petak uvečer svojim kućama. Nemaju fizičkih povreda, a o traumi koja će ih pratiti rano je još govoriti.

– Bio sam sa njima tu noć kad su se vratili, nemaju povreda, fizički su dobro, potvrdio nam je Munever Aganhodžić iz Gorske službe spašavanja Zenica i pojasnio da je Haris imao promrzline na rukama koje nisu strašne, te da je Kenan prošao bez povreda.

Prema riječima Aganhodžića, inače nekadašnjeg policajac, obojica preživjelih su pod traumom i trenutno trebaju odmor i mir uz svoje porodice, a ponuđena im je i stručna psihološka pomoć.

– Vidno su potreseni, kao i svi mi i vjerujem da će im mnogo pomoći razgovor sa psihologom, smatra Aganhodžić, koji iz vlastitog iskustva ističe da će se preživjeli tek kasnije dodatno prisjećati detalja i svega što su preživjeli.

Iz GSS-a Zenica su pojasnili da u narednim danima očekuju i transport tijela stradalih planinara sa Elbrusa u Bosnu i Hercegovinu, nakon čega će biti upriličeni komemoracija i kolektivni ukop.

– Uglavnom je samo papirologija ostala. Mi se nadamo u toku ove sedmice da će tijela biti prebačena, s obzirom na to da je tu obavezu na sebe preuzela Vlada Federacije, ispričao je Aganhodžić iz GSS-a Zenica i precizirao detalje nakon toga:

“Biće komemoracija, još ćemo odlučiti koji će to biti datum, a na dan njihove kolektivne dženaze biće proglašen dan žalosti u Zenici”.

Kolektivna dženaza planirana je na Gradskom groblju u Zenici, s tim da će datumi i vrijeme javnosti biti poznati nakon što tijela stradalih stignu u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjećamo, u tragediji na planini Elbrus u Rusiji stradali su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.