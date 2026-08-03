Džeko i Katić nasmijali navijače: Schalke originalnim videom najavio novu sezonu (VIDEO)
Džeko i Katić nasmijali navijače: Schalke originalnim videom najavio novu sezonu (VIDEO)
Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko i u narednoj sezoni predvodit će napad Schalkea 04, a njemački klub je početak nove takmičarske godine odlučio najaviti na nesvakidašnji i duhovit način.
U centru pažnje našli su se upravo bh. reprezentativci Edin Džeko i Nikola Katić, koji su glavne uloge imali u kratkom promotivnom videu objavljenom na zvaničnim kanalima kluba. Njihova opuštena atmosfera i prijateljski odnos brzo su osvojili simpatije navijača.
U videu Katić priprema kafu, dok Džeko ulazi i uz osmijeh pita:
“Je li gotova ta kafa, majstore?”
Katić mu odgovara:
“Jeste, uskoro, evo je!”
Nakon što je preuzeo šoljicu, Džeko se zahvaljuje riječima:
“Hvala, brate moj, da je probamo!”
Poslije prvog gutljaja uslijedila je poruka koja je oduševila pristalice Schalkea:
“Mmmm… idemo Schalke!”
Na ovaj način iskusni bh. napadač simbolično je najavio novu sezonu u dresu kluba iz Gelsenkirchena, u kojem će zajedno s Nikolom Katićem pokušati ostvariti visoke ciljeve.
Za Džeku će predstojeća sezona biti čak 23. u profesionalnoj karijeri. Povratkom u Bundesligu nastavlja bogat fudbalski put, tokom kojeg je već ostavio dubok trag u njemačkom fudbalu, a navijači Schalkea vjeruju da će njegovo iskustvo i kvalitet, uz doprinos Katića, biti važan adut ekipe u izazovima koji slijede.
Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko i u narednoj sezoni predvodit će napad Schalkea 04, a njemački klub je početak nove takmičarske godine odlučio najaviti na nesvakidašnji i duhovit način.
U centru pažnje našli su se upravo bh. reprezentativci Edin Džeko i Nikola Katić, koji su glavne uloge imali u kratkom promotivnom videu objavljenom na zvaničnim kanalima kluba. Njihova opuštena atmosfera i prijateljski odnos brzo su osvojili simpatije navijača.
U videu Katić priprema kafu, dok Džeko ulazi i uz osmijeh pita:
“Je li gotova ta kafa, majstore?”
Katić mu odgovara:
“Jeste, uskoro, evo je!”
Nakon što je preuzeo šoljicu, Džeko se zahvaljuje riječima:
“Hvala, brate moj, da je probamo!”
Poslije prvog gutljaja uslijedila je poruka koja je oduševila pristalice Schalkea:
“Mmmm… idemo Schalke!”
Na ovaj način iskusni bh. napadač simbolično je najavio novu sezonu u dresu kluba iz Gelsenkirchena, u kojem će zajedno s Nikolom Katićem pokušati ostvariti visoke ciljeve.
Za Džeku će predstojeća sezona biti čak 23. u profesionalnoj karijeri. Povratkom u Bundesligu nastavlja bogat fudbalski put, tokom kojeg je već ostavio dubok trag u njemačkom fudbalu, a navijači Schalkea vjeruju da će njegovo iskustvo i kvalitet, uz doprinos Katića, biti važan adut ekipe u izazovima koji slijede.
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