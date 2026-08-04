Više od 1.500 radnika Željezare Zenica čeka odluku: Danas za istim stolom Vlada, Sindikat i Uprava
Više od 1.500 radnika Željezare Zenica čeka odluku: Danas za istim stolom Vlada, Sindikat i Uprava
Sudbina Željezare Zenica i dalje je neizvjesna, a radnici su u iščekivanju ishoda današnjeg sastanka sa Vladom Federacije i upravom kompanije.
Iako su građani često negodovali zbog zagađenog zraka, poremaćaji na tržištu čelika i zaustavljanje integralne proizvodnje, donijeli su nove probleme. Strah i neizvjesnost zbog gubitka radnih mjesta, te sve veći odlazak iz fabrike, ali i grada, otvaraju nova pitanja. Šta je budućnost zeničke Željezare? Kako sačuvati radna mjesta i adekvatno zbrinuti radnike?
Zenička željezara godinama je bila simbol proizvodnje i razvoja čije su benefite osjećali ne samo radnici, nego i ostali stanovnici.
“Prema našim informacijama blizu 500 radnika je manje od početka ove godine tj. veliki broj radnika je otišao u penziju, veliki broj radnika nije produžen ugovor, to je bio na određeno i imamo veliki broj radnika koji su sreću potražili u nekim drugim firmama van granica Bosne i Hercegovine”, govori za FTV Rašid Fetić, predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica.
Trenutno radi oko 1.480 radnika. Jedan dio je na godišnjem odmoru, a drugi su raspoređeni na neke druge poslove. I jedni i drugi čekaju konkretnu informaciju – šta dalje?
“Mi smo tražili od resornog ministarstva i Uprave da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj da neko kaže. Ako neko želi da sviramo kraj, mi nećemo”, dodaje Fetić.
Sudbina Željezare Zenica i dalje je neizvjesna, a radnici su u iščekivanju ishoda današnjeg sastanka sa Vladom Federacije i upravom kompanije.
Iako su građani često negodovali zbog zagađenog zraka, poremaćaji na tržištu čelika i zaustavljanje integralne proizvodnje, donijeli su nove probleme. Strah i neizvjesnost zbog gubitka radnih mjesta, te sve veći odlazak iz fabrike, ali i grada, otvaraju nova pitanja. Šta je budućnost zeničke Željezare? Kako sačuvati radna mjesta i adekvatno zbrinuti radnike?
Zenička željezara godinama je bila simbol proizvodnje i razvoja čije su benefite osjećali ne samo radnici, nego i ostali stanovnici.
“Prema našim informacijama blizu 500 radnika je manje od početka ove godine tj. veliki broj radnika je otišao u penziju, veliki broj radnika nije produžen ugovor, to je bio na određeno i imamo veliki broj radnika koji su sreću potražili u nekim drugim firmama van granica Bosne i Hercegovine”, govori za FTV Rašid Fetić, predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica.
Trenutno radi oko 1.480 radnika. Jedan dio je na godišnjem odmoru, a drugi su raspoređeni na neke druge poslove. I jedni i drugi čekaju konkretnu informaciju – šta dalje?
“Mi smo tražili od resornog ministarstva i Uprave da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj da neko kaže. Ako neko želi da sviramo kraj, mi nećemo”, dodaje Fetić.
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