SDA Zenica: Još jedan izmišljeni sukob gradonačelnika i “drugova” iz Masarykove

Proteklih dana u lokalnim medijima i na društvenim mrežama se “rasplamsao” novi “sukob” lokalnog SDP-a i aktuelnog gradonačelnika Zenice. Da nije već viđeno, bilo bi zanimljivo. Parafrazirajući TV izjavu s početka 90-tih “On nas kao napada, a mi se kao branimo”, najnoviji medijski “konflikt” neraskidivih prijatelja ogolio je sav jad i čemer lokalne ispostave nekadašnje perjanice socijaldemokratije, ali i “narodnog lidera”.

Podsjećamo, najbliži ekonomski saradnici Fuada Kasumovića su bivši premijer ZDK i bivši kantonalni funkcioner i lider kantonalnog SDP-a. Prvi je imenovan 2013. i za kratko je uneredio ekonomiju ZDK, koju su deceniju iza njega popravljali premijeri iz SDA. Dovoljno je pitati porodilje, studente ili bilo koju drugu socijalnu kategoriju iz tih godina kako su preživljavali bez ikakvih naknada, a kulminacija njegovog liderstva i uništavanja ZDK bili su februarski protesti 2014.

Kakav ekonomski prosperitet mogu očekivati Zeničani, ako ljudi s takvim političkim i kriminalnim biografijama savjetuju patološki bolesnog političara koji za sebe i svoju suprugu kaže da su “završili sve škole”, iako mu službena biografija i dalje ima veliku mrlju i nepoznanicu završetka Ekonomije u poznim godinama?

I takvi “stručnjaci” svakih par mjeseci se posvađaju, pa pomire. Prijeti se iseljenjem iz Masarykove, gašenjem stranke koja za sebe kaže da ima tradiciju 135 godina, šalju se demanti, pršte uvrede… Sve dok ne dođe do glasanja u Gradskom vijeću u kojem su kadrovi SDP-a redovniji i revnosniji u podršci gradonačelniku od većine kadrova njegove lične stranke.

Blijeda kopija socijaldemokrata, “raja po iću i piću” iz Masarykove često koristi slogan “djela, a ne riječi”, pa bi bilo lijepo da vidimo djela u vidu negiranja zasluga gradonačelnika tamo gdje i mjesto, u Gradskom vijeću, zaustavljanje podrške barem nekih u nizu katastrofalnih poteza koje on povlači uz “savjetnike” iz SDP-a. U protivnom, jasno je da se radi o još jednom pozorišnoj predstavi homogenizacije kadra koji se osipa svakim podaničkim potezom, a i odrađivanju “duga” prema uvrijeđenom drugu Nerminu, predsjedniku njihove Centrale.

Grupa građana koji se predstavljaju kao lideri socijaldemokratije “naorala” je protekle četiri godine u korist štete Zeničana toliko da ih par “svađica” saopćenjima ne može oprati kod sugrađana. Obzirom da se pozivaju na stoljetnu tradiciju, treba znati da će ostati upamćeni kao snishodljivi poltroni jednog autokrate, koji su ugasili šansu sugrađanima da u političkom pluralizmu mogu birati i socijaldemokratsku opciju. Mrlja koju su demokratiji u Zenici nanijeli ekonomski mag iz Uskoplja i njegovi “drugovi iz Masarykove” biće velikim slovima upisana kao sramota ne samo tih političara u pokušaju, nego cijele Zenice i ZDK.

Saopštenje za javnost SDA Zenica