Sindikat pozvao Vladu FBiH i Novu Željezaru Zenica za pregovarački sto: Radnici moraju biti prioritet

Sindikat radnika Nove Željezare Zenica pozvao je predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i menadžment kompanije da što prije započnu konkretne razgovore o realizaciji plana koji bi omogućio očuvanje radnih mjesta i nastavak proizvodnje.

Nakon što je Nova Željezara Zenica po drugi put zvanično ponudila Vladi FBiH da kompletnu fabriku s cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0,00 KM, iz Sindikata su poručili da je sve manje vremena za odgađanje dijaloga te da su radnici prioritet.

Iz Sindikata poručuju da očekuju da predstavnici Vlade Federacije BiH i Nove Željezare sjednu za zajednički sto i dogovore na koji način planiraju realizirati model davanja fabrike u zakup, organizaciju integralne proizvodnje čelika, kao i preuzimanje radnika.

U ponudi koju je Nova Željezara Zenica uputila premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću navodi se da je kompanija spremna kompletnu fabriku i svu infrastrukturu potrebnu za integralnu proizvodnju čelika dati u zakup bez naknade, uz uslov da Vlada Federacije BiH putem povezanog društva preuzme sve radnike i organizuje proizvodnju o vlastitom trošku.

U dopisu se takođe ističe da Nova Željezara Zenica neće stajati na putu projektu ponovnog pokretanja integralne proizvodnje čelika u Zenici, ukoliko postoji spremnost institucija da ga realiziraju.

Sindikat naglašava da u cijelom procesu ima samo jedan interes, a to je zaštita radnika i očuvanje njihovih radnih mjesta.”Vrijeme je da obje strane sjednu za sto i pronađu rješenje. Nas kao Sindikat isključivo interesuju radnici i njihova budućnost. Očekujemo da se kroz razgovore dođe do modela koji će biti u najboljem interesu zaposlenih i koji će omogućiti očuvanje svih radnih mjesta”, poručili su iz Sindikata te dodali da ovo nije velikodušna ponuda NŽZ jer je jednim dijelom uslovljena Vlada FBiH na integralnu proizvodnju koja bi mogla biti samo kao prelazni period te da je potrebno razgovarati i o planovima u narednim godinama.

Dodaju da očekuju brz odgovor nadležnih institucija, pozitivan ishod u korist radnika.