Gradonačelnik Kasumović obišao gradilište rekonstrukcije Trga Alije Izetbegovića

Radovi na rekonstrukciji Trga Alije Izetbegovića u Zenici, jednom od najvažnijih i najprepoznatljivijih javnih prostora u gradu, odvijaju se planiranom dinamikom i već sada poprimaju konture njegovog budućeg izgleda. Ovaj centralni gradski trg, koji decenijama nije prošao kroz cjelovitu rekonstrukciju, konačno dobija moderno i funkcionalno uređenje koje će ga pretvoriti u reprezentativnu pješačku zonu namijenjenu svim građanima.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je, zajedno s pomoćnicom za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i kapitalna ulaganja Eminom Kurtagić, obišao gradilište i uvjerio se u napredak radova koji su trenutno najvidljiviji kroz popločavanje budućeg trga.

Rekonstrukciju izvodi Konzorcij PD „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica i GPD „TELING“ d.o.o. Travnik, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.912.715,00 KM sa PDV-om.

Projekt obuhvata prostor od Jevrejske ulice do kružnog toka Talića brdo, u dužini od približno 300 metara, na ukupnoj površini od 9.740 kvadratnih metara. Predviđena je potpuna transformacija sadašnje saobraćajnice, koja je već zatvorena za motorni saobraćaj, u savremenu pješačku zonu sa urbanim mobilijarom, zelenim površinama i sadržajima za boravak građana.

U okviru projekta izvode se radovi na izradi nove nosive konstrukcije, zamjeni svih postojećih podzemnih instalacija i izgradnji novih, postavljanju moderne javne rasvjete, popločavanju betonskim pločama, kao i formiranju zelenih ostrva i zona za odmor i sjedenje.

Tokom obilaska gradilišta gradonačelnik Kasumović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom radova.

„Radovi teku po planu. Ne kasni se, a čak sam dobio uvjeravanja izvođača da bi sve moglo biti završeno i prije ugovorenog roka. Radimo uređenje glavnog, centralnog zeničkog trga, a istovremeno se izvode radovi na još četiri gradska trga – na Mokušnicama, Radakovu, Trgu Bosne i Hercegovine i Trgu rudara. Ovdje smo zamijenili svaku instalaciju, postavljamo nove klupe, uređujemo zelene površine i ovaj prostor će u potpunosti biti pješačka zona. Molim građane za još malo strpljenja dok radovi traju. Sve se odvija planiranom dinamikom, a vrijednost radova na ovom trgu iznosi oko tri miliona maraka. Od izvođača smo tražili i zahtijevali da ugrađuju isključivo najkvalitetnije materijale“, kazao je gradonačelnik Kasumović.

Rekonstrukcija Trga Alije Izetbegovića predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u užem gradskom jezgru u posljednjim decenijama. Nakon završetka radova Zenica će dobiti savremeno uređenu centralnu gradsku pješačku zonu koja će, uz novi izgled, veću funkcionalnost i više zelenih površina, postati mjesto okupljanja, susreta i brojnih kulturnih i društvenih događaja.