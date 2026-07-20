Stižu pljuskovi, grmljavina i osvježenje širom BiH

Nakon perioda visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu od danas očekuje promjena vremenskih prilika. Prema prognozi BH Meteo, u većem dijelu zemlje tokom dana i sutra očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu.

Jače nestabilnosti i lokalna nevremena u utorak poslijepodne najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima Bosne, gdje su mogući intenzivniji pljuskovi, grmljavina, jak vjetar, a ponegdje i pojava grada.

Uz promjenu vremena stiže i osjetno osvježenje. Od danas će temperature u većem dijelu Bosne biti ugodnije, dok će u Hercegovini pad temperatura biti izražen od utorka, 21. jula.

Prema trenutnim prognozama, svježiji period potrajat će između pet i sedam dana, nakon čega se očekuje postepeni povratak ljetnih vrućina.