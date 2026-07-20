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Stižu pljuskovi, grmljavina i osvježenje širom BiH

Stižu pljuskovi, grmljavina i osvježenje širom BiH

Kiša
Foto: Ilustracija

Nakon perioda visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu od danas očekuje promjena vremenskih prilika. Prema prognozi BH Meteo, u većem dijelu zemlje tokom dana i sutra očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu.

Jače nestabilnosti i lokalna nevremena u utorak poslijepodne najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima Bosne, gdje su mogući intenzivniji pljuskovi, grmljavina, jak vjetar, a ponegdje i pojava grada.

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Danas temperature i do 37°C

Uz promjenu vremena stiže i osjetno osvježenje. Od danas će temperature u većem dijelu Bosne biti ugodnije, dok će u Hercegovini pad temperatura biti izražen od utorka, 21. jula.

Prema trenutnim prognozama, svježiji period potrajat će između pet i sedam dana, nakon čega se očekuje postepeni povratak ljetnih vrućina.

Nakon perioda visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu od danas očekuje promjena vremenskih prilika. Prema prognozi BH Meteo, u većem dijelu zemlje tokom dana i sutra očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu.

Jače nestabilnosti i lokalna nevremena u utorak poslijepodne najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima Bosne, gdje su mogući intenzivniji pljuskovi, grmljavina, jak vjetar, a ponegdje i pojava grada.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 19.07.2026
Mladi ragbijaši BiH četvrti u Evropi: Nakon dvije pobjede u grupi zaustavljeni u borbi za medalje
Zenica 19.07.2026
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Sunce Vrucina Toplotni Udar
Zenica 19.07.2026
Danas temperature i do 37°C

Uz promjenu vremena stiže i osjetno osvježenje. Od danas će temperature u većem dijelu Bosne biti ugodnije, dok će u Hercegovini pad temperatura biti izražen od utorka, 21. jula.

Prema trenutnim prognozama, svježiji period potrajat će između pet i sedam dana, nakon čega se očekuje postepeni povratak ljetnih vrućina.

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IzvorZenit.ba

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