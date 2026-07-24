U Federaciji BiH broj nezaposlenih blago porastao

U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrirane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22 posto.

Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih, 169.052 (68,65 posto) su stručne, 77.192 (31,35 posto) su nestručne osobe, a njih 86.853 (35,27 posto) prvi put traži zaposlenje, prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje

Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrirano 49.196 osoba u dobi između 15 i 29 godina.

U junu sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji BiH odjavljena je 10.241 osoba (od čega je zaposleno 5.519), dok su se istovremeno na evidenciju nezaposlenih prijavile 10.772 osobe (od čega 6.025 po prestanku radnog odnosa).

Među nezaposlenima najviše je KV (77.848 ili 31,61 posto) i NKV radnika (74.112 ili 30,1 posto), potom slijede osobe sa SSS (69.062 ili 28,05 posto) i VSS (17.776 ili 7,22 posto), osobe sa PKV (2.871 ili 1,17 posto), VKV (358 ili 0,15 posto) i osobe sa NSS (209 ili 0,08 posto).

U junu je zabilježeno 10.518 korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 37.

Pravo na zdravstveno osiguranje preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 177.777 osoba, što je za 178 više nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje (dokup staža) koristilo je 495 osoba.

Krajem maja ove godine u Federaciji BiH je bilo 546.547 registrovanih zaposlenih osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 938, odnosno 0,17 posto, a u odnosu na prethodni mjesec za 1.325, odnosno 0,24 posto.