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U Kozarcu će biti ukopano pet žrtava bošnjačke nacionalnosti, ubijenih u Prijedoru tokom 1992. godine

U Kozarcu će biti ukopano pet žrtava bošnjačke nacionalnosti, ubijenih u Prijedoru tokom 1992. godine

Kamičani Kolektivna Dženaza
Foto: Arhiv

Kolektivna dženaza i ukop pet identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u Prijedoru tokom 1992. godine bit će obavljeni u Memorijalnom centru “Kamičani”, gdje će članovi porodica, prijatelji i građani ispratiti na vječni počinak žrtve. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su i identificirani nakon dugogodišnje potrage.

Posmrtni ostaci pet identificiranih žrtava ispraćeni su jučer iz Identifikacionog centra “Šejkovača” u Sanskom Mostu, odakle su krenuli prema Memorijalnom centru “Kamičani” u Kozarcu.

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Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, riječ je o žrtvama ubijenim tokom 1992. godine na području Prijedora, čiji je identitet utvrđen nakon ekshumacija i procesa identifikacije, čime će njihove porodice, nakon više od tri decenije čekanja, dobiti priliku da ih dostojanstveno ukopaju.

Kolektivna dženaza i ukop pet identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u Prijedoru tokom 1992. godine bit će obavljeni u Memorijalnom centru “Kamičani”, gdje će članovi porodica, prijatelji i građani ispratiti na vječni počinak žrtve. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su i identificirani nakon dugogodišnje potrage.

Posmrtni ostaci pet identificiranih žrtava ispraćeni su jučer iz Identifikacionog centra “Šejkovača” u Sanskom Mostu, odakle su krenuli prema Memorijalnom centru “Kamičani” u Kozarcu.

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Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, riječ je o žrtvama ubijenim tokom 1992. godine na području Prijedora, čiji je identitet utvrđen nakon ekshumacija i procesa identifikacije, čime će njihove porodice, nakon više od tri decenije čekanja, dobiti priliku da ih dostojanstveno ukopaju.

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IzvorZenit.ba

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