Dvojac iz BiH prevario staricu u Hrvatskoj za gotovo 24 hiljade eura

Policijski službenici Policijske postaje Metković dovršili su kriminalističko istraživanje kojim su bila obuhvaćena dvojica državljana Bosne i Hercegovine u dobi od 48 i 63 godine.

Naime, 22. juna ove godine oštećenu 73-godišnjakinju iz mjesta Kula Norinska je na kućni telefon pozivao jedan od osumnjičenih koji se lažno predstavio kao policijski službenik te joj rekao kako su u toku provjere vezane za kriminalne radnje djelatnika banke.

Uputio ju je da podigne sav novac koji ima na računu, koji je navodno označen, nakon čega ga je morala predati osobi koju joj on pošalje na kućnu adresu, obavila je u srijedu Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Kako se dodaje, oštećena je, ne sumnjajući u istinitost navoda, u tri navrata podignula ukupni novčani iznos od 23.700,00 eura, koji je, prema telefonskim uputama, predala nepoznatoj muškoj osobi koja je došla na njezinu kućnu adresu, odnosno drugom osumnjičenom muškarcu koji joj se predstavio kao taksist.

Prema policijskom izvještaju, ubrzo je shvatila da je prevarena i cijeli je slučaj prijavila policiji.

Policijski službenici Policijske postaje Metković su vrlo brzo nakon zaprimljene prijave identificirali jednog od osumnjičenih, 63-godišnjaka, te je za njim raspisana potraga.

Uhapšen je na PGP Imotski u utorak, 21. jula, nakon čega je doveden u prostorije Policijske postaje Metković na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo prijevare, predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

Drugoosumnjičeni 48-godišnjak zasad je nedostupan policiji.