Litar dizela u BiH prelazi 3,20 KM, eskalacija na Bliskom istoku uzdrmala tržište

Vozače u Bosni i Hercegovini posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju neugodna iznenađenja. Cijene goriva bilježe ogroman skok, pri čemu je litar dizela uveliko prešao psihološku granicu od 3,20 KM.

Glavni razlog za ovaj nagli rast je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je snažno uzdrmala svjetska tržišta nafte.

Nakon perioda relativnog zatišja, cijene naftnih derivata u našoj zemlji ponovo divljaju. Kako javljaju čitatelji, ali i zvanične aplikacije za praćenje cijena, veliki skok zabilježen je u samo zadnjih par dana, a poskupljenja se na pumpama dešavaju gotovo na dnevnoj bazi.

Trenutno se cijene dizela u Sarajevu kreću od 3,00 pa do čak 3,36 KM po litru. S druge strane, litar benzina se prodaje u rasponu od 2,70 do 3,17 KM. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, identičan trend i slična situacija s naglim poskupljenjima bilježi se i u ostatku Federacije BiH.

Zanimljivo je da su cijene goriva proteklih sedmica bile u konstantnom padu, prvenstveno zbog smirivanja situacije i primirja na Bliskom istoku. Međutim, geopolitička slika se preko noći promijenila.

Novi napadi i direktna eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i intenziviranje sukoba između jemenskih Huta i Saudijske Arabije, izazvali su novu nesigurnost. Ovi događaji su momentalno uzdrmali globalna tržišta i gurnuli cijene sirove nafte prema gore.

S obzirom na to da cijene sirove nafte na svjetskim berzama i dalje rastu, gorivo u BiH moglo dodatno poskupjeti u narednim danima.

Kao i uvijek do sada, veće cijene na pumpama pokreću lančanu reakciju. Skuplje gorivo automatski znači i skuplji prevoz roba, što će se neminovno preliti na konačne cijene osnovnih životnih namirnica, brojnih drugih proizvoda i usluga. Za građane Bosne i Hercegovine, ovo predstavlja samo još jedan u nizu udara na ionako oslabljene kućne budžete.