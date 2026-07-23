Parlamentarci BiH idu na kolektivni godišnji odmor

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je jučer Prijedlog zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović.

Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, ovaj zakonski prijedlog je upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Predloženim zakonom se uređuju kontinuitet postojanja Suda Bosne i Hercegovine, osnivanje i uređenje Apelacionog suda BiH kao drugostupanjske instance, nadležnost, unutarnja organizacija, javnost rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje Suda BiH i Apelacionog suda BiH.

Predlagač u obrazloženju navodi da jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste potreba za jasnim razdvajanjem prvostepene od drugostepene i trećestepene sudske funkcije na nivou BiH.

Dodao je da se uspostavom Apelacionog suda BiH, kao zasebnog suda, osigurava viši stepen nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti u odlučivanju po pravnim lijekovima, te se dodatno jača povjerenje javnosti u pravosudni sistem BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je predložio poslanik Darko Babalj.

Babalj je u obrazloženju naveo da se razlog za donošenje predloženog zakona ogleda u potrebi otklanjanja nejednakog položaja zaposlenih koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora u institucijama BiH i uspostavljanju jednakih prava u pogledu ostvarivanja prava na dodatak na platu za sve inspektore u institucijama BiH.

Napomenuo je da određene kategorije zaposlenih u institucijama BiH koji obavljaju inspekcijske poslove nisu prepoznate odredbom Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koja reguliše dodatak na platu.

Suština predloženih izmjena ogleda se u tome da se inspektorima u institucijama BiH, koje u okviru svoje nadležnosti obavljaju inspekcijske poslove, utvrdi dodatak na platu u rasponu od 20 posto do 30 posto osnovne plate, a prema složenosti poslova, odgovornosti, rizicima, posebnim uslovima za obavljanje poslova i slično.

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

Poslanici su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona s ciljem lakše primjene zakona u praksi i potrebe da se implementira odluka Ustavnog suda BiH iz 2025. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu osigurava se svim zaposlenim roditeljima djece sa smetnjama u razvoju da pod istim uvjetima uz naknadu plaće mogu ostvariti pravo na rad do polovice radnog vremena, bez obzira na koji način je to pravo regulirano propisima drugih nivoa vlasti u BiH.

Istovremeno se precizira odredba kojom se regulira institut plaćenog dopusta, u skladu s preporukom Ureda za reviziju institucija BiH.

Poslanici su usvojili Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla (P.Z.E.I), koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo prijedlog ovog zakona s oznakom „EI“ kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s legislativom Evropske unije.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH predložio je ovaj zakon radi jačanja zaštite intelektualnog vlasništva u području geografskih oznaka i potrebe ispunjavanja međunarodnih obaveza u vezi s njegovim usklađivanjem sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, Madridskim sporazumom i Lisabonskim aranžmanom.

Izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine, koji su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić.

Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog, uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak.

Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, nije dobio potrebnu entitetsku većinu prilikom glasanja, pa je upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Predloženim zakonom se regulira registracija korisnika javno dostupne mobilne telekomunikacijske usluge s plaćanjem unaprijed (prepaid service), s ciljem suzbijanja ili potpunog onemogućavanja zloupotrebe sredstava telekomunikacija za vršenje krivičnih djela.

Kolektivni godišnji odmor za poslanike

Na usaglašavanje Kolegiju doma upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Jasmin Imamović.

Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Jasmin Imamović, a koji je razmatran u prvom čitanju (principi) također je zbog nedostatka entitetske većine, upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Na usaglašavanje Kolegiju iz istog je razloga upućen i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravi, čiji je predlagač poslanik Šemsudin Mehmedović, kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti ličnih podataka, koji je predložila poslanica Rejhana Dervišević.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Darko Babalj je na kraju sjednice najavio kolektivni godišnji odmor za poslanike, te mogućnost održavanja još jedne sjednice krajem augusta ili početkom septembra, prije početka predizborne kampanje.