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U subotu Dan žalosti u Federaciji BiH

U subotu Dan žalosti u Federaciji BiH

Foto: Ilustracija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

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Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Podnesena krivična prijava protiv Nikšića i Lakića zbog Zakona o Novoj Željezari Zenica
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Četvrtak, 2. juli 2026. godine neradni dan u Gradskoj upravi Grada Zenica

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.

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IzvorZenit.ba

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