MUP ZDK: Oštetio prostoriju za zadržavanje, drugi lišen slobode zbog ugrožavanja sigurnosti

Na području Zeničko-dobojskog kantona javni red i mir je narušen u četrnaest slučajeva. U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Zenica

Dana 09.07.2026. godine, u 16,30 sati, u službenim prostorijama Policijske stanice Centar, od strane lica K.A., rođeno 1991. godine, iz Zenice, izvršeno je oštećenje zida prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave I koji nastavljaju aktivnosti na dokumenovanju krivičnog djela “Oštećenje tuđe stvari”.

Dana 09.07.2026. godine, u 17,00 sati, u ulici Jezero, od strane lica K.V., rođeno 1969. godine, iz Zenice, su upućene prijetnje prema licu K.A., rođenom 1991. godine, iz Zenice. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“, lice K.V. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Visoko

Dana 09.07.2026. godine u 15,20 sati, u mjestu Grab, od strane lica S.O., rođeno 1983. godine je izvršeno spaljivanje niskog rastinja u dvorištu kuće gdje je isto privremeno nastanjeno, usljed čega se požar proširio na druge parcele vlasništvo nepoznatih lica. Tom prilikom došlo je do oštećenja metalne kutije, razvodnih instalacija telefonskih kablova vlasništvo firme “BH-Telecoma” d.d. Sarajevo.

Od strane službenika Profesionalne vatrogasne jedinice Visoko je lokalizovan požar. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Visoko uz angažovanje i inspektora za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo “Izazivanje opće opasnosti”., lice S.O. je ispitano u svojstvu osumnjičenog. Službenici Policijske stanice Visoko nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedenog krivičnog djela.

Kakanj

Dana 09.07.2026. godine, u 15,50 sati, u mjestu Dubovo Brdo, od strane nepoznatog lica je izvršena krađa iz kuće vlasništvo lica M.R., iz Kaknja kojom prilikom je otuđen jedan trimer i jedna motorna pila. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Kakanj koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumenovanju krivičnog djela “Krađa”.

Dana 09.07.2026. godine, u 16,25 sati, u mjestu Vinski put, od strane službenika Policijske stanice Kakanj izvršenim pregledom lica S.M, rođenog 1999. godine, iz Kaknja, pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice S.M. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Dana 09.07.2026. godine, u 18,10 sati, u ulici Selima efendije Merdanovića, od strane službenika Policijske stanice Kakanj izvršenim pregledom lica B.M, rođenog 2004. godine, iz Kaknja, pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice B.M. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Zavidovići

Dana 09.07.2026. godine, u 08,10 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Zavidovići obratila se uposlenica preduzeća “Krivaja Metali” d.o.o. Zavidovići i prijavila da je od strane lica D.A., rođeno 1984. godine, iz Zavidovića izvršena krađa iz prostorija navedene firme locirane u ulici Radnička, kojom prilikom je otuđeno nekoliko kanti sa bojom za farbanje i jedna boca boje u spreju. Navedeni predmeti su pronađeni, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo “Krađa”, lice D.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Dana 09.07.2026. godine, u 09,00 sati, u mjestu Vikovići, u dežurnu službu Policijske stanice Zavidovići obratilo se lice S.E., iz Zavidovića i prijavila da je od strane nepoznatog lica izvršena krađa novčanika iz kuće, vlasništvo iste, u kojem se nalazio određeni iznos novca. Službenici Policijske stanice Zavidovići nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumenovanju krivičnog djela “Krađa”.

Tešanj

Dana 09.07.2026. godine, u 11,10 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Tešanj se obratio uposlenik firme ”Euro-Asfalt” d.o.o. Sarajevo i prijavio da je od strane nepoznatog lica u mjestu Tešanjka na radilištu izvršena krađa jedne motorne pila i jedne brusilice. Službenici Policijske stanice Tešanj nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumenovanju krivičnog djela “Krađa”.

Usora

Dana 09.07.2026. godine, u 10,45 sati, u mjestu Žabljak, u dežurnu službu Policijske stanice Usora putem telefona se obratilo lice P.A., iz Usore i prijavila da je na Katoličkom groblju-Žabljak od strane nepoznatog lica oštećen kip anđela koji je postavljen na nadgrobnom spomeniku. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Usora koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumenovanju krivičnog djela “Povreda mira pokojnika”.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području Kantona dogodilo se četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.