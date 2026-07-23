Podržana odluka da poslodavci do kraja godine radnicima mjesečno mogu isplaćivati do 300 KM neoporezivo

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene Uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da zaposlenima nastave isplaćivati dodatnu pomoć do kraja ove godine.

Na online sjednici održanoj u četvrtak razmatran je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Prema prijedlogu, postojeća uredba, koja je važila do 31. jula 2026. godine, bila bi produžena, čime bi poslodavci mogli nastaviti isplaćivati radnicima pomoć u iznosu do 300 KM mjesečno bez obračuna doprinosa.

Ova mogućnost bila bi dostupna zaključno s decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. godine.

Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Federacije BiH.

Iz ovog vijeća navode da nastavak primjene uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u uslovima povećanih troškova života i poslovanja.

“Ovakva mjera predstavlja podršku radnicima i poslodavcima, a istovremeno potvrđuje opredijeljenost socijalnih partnera da pitanja od zajedničkog interesa rješavaju kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa”, saopćeno je iz Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Dodaju da se kroz zajedničko razmatranje pitanja važnih za radnike, poslodavce i Vladu Federacije BiH nastavlja praksa donošenja rješenja usmjerenih ka interesima privrede i zaposlenih.