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Podržana odluka da poslodavci do kraja godine radnicima mjesečno mogu isplaćivati do 300 KM neoporezivo

Podržana odluka da poslodavci do kraja godine radnicima mjesečno mogu isplaćivati do 300 KM neoporezivo

Porez, Novac

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene Uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da zaposlenima nastave isplaćivati dodatnu pomoć do kraja ove godine.

Na online sjednici održanoj u četvrtak razmatran je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

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Prema prijedlogu, postojeća uredba, koja je važila do 31. jula 2026. godine, bila bi produžena, čime bi poslodavci mogli nastaviti isplaćivati radnicima pomoć u iznosu do 300 KM mjesečno bez obračuna doprinosa.

Ova mogućnost bila bi dostupna zaključno s decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. godine.

Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Federacije BiH.

Iz ovog vijeća navode da nastavak primjene uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u uslovima povećanih troškova života i poslovanja.

“Ovakva mjera predstavlja podršku radnicima i poslodavcima, a istovremeno potvrđuje opredijeljenost socijalnih partnera da pitanja od zajedničkog interesa rješavaju kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa”, saopćeno je iz Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Dodaju da se kroz zajedničko razmatranje pitanja važnih za radnike, poslodavce i Vladu Federacije BiH nastavlja praksa donošenja rješenja usmjerenih ka interesima privrede i zaposlenih.

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene Uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da zaposlenima nastave isplaćivati dodatnu pomoć do kraja ove godine.

Na online sjednici održanoj u četvrtak razmatran je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

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Prema prijedlogu, postojeća uredba, koja je važila do 31. jula 2026. godine, bila bi produžena, čime bi poslodavci mogli nastaviti isplaćivati radnicima pomoć u iznosu do 300 KM mjesečno bez obračuna doprinosa.

Ova mogućnost bila bi dostupna zaključno s decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. godine.

Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Federacije BiH.

Iz ovog vijeća navode da nastavak primjene uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u uslovima povećanih troškova života i poslovanja.

“Ovakva mjera predstavlja podršku radnicima i poslodavcima, a istovremeno potvrđuje opredijeljenost socijalnih partnera da pitanja od zajedničkog interesa rješavaju kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa”, saopćeno je iz Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Dodaju da se kroz zajedničko razmatranje pitanja važnih za radnike, poslodavce i Vladu Federacije BiH nastavlja praksa donošenja rješenja usmjerenih ka interesima privrede i zaposlenih.

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IzvorKlix.ba

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