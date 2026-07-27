GSS Zenica: Radi se na povratku preživjelih Adilovića i Vidimlića

Dvojica preživjelih članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su sudjelovali u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji za uspon na vrh Elbrusa u Ruskoj Federaciji, pri čemu je njih petero izgubilo život, mogli bi se uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu, najavio je u današnjoj izjavi novinarima član GSS-a Zenica Munever Aganović.

U stalnom su kontaktu sa svim nadležnim bh. vlastima, a premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obećao je osigurati svaku vrstu pomoći pa se nadaju da će uskoro Haris Adilović i Kemal Vidimlić biti vraćeni u BiH.

“Zvanične informacije s kojima mi raspolažemo su da su naša dva člana trenutno zbrinuta i nalaze se u kampu. Jedan od njih ima lakše povrede, tako da su, što se tiče toga, oni su dobro”, kazao je Aganović.

Nije mogao precizirati kada bi se preživjeli Adilović i Vidimlić mogli i vratiti, ali se svi nadaju da će to biti brzo te da će nastaviti oporavak u BiH.

“Dok se završe te pravne procedure, nadamo se da će to biti već danas i da ćemo njih dvojicu, avionom, uspjeti vratiti u državu. S tim što se pokušavamo organizovati da neko od nas ode i da im pruži pomoć te da ne budu sami u putu”, kazao je.

Na pitanje u kakvom su psihičkom stanju Adilović i Vidimlić, odgovara protupitanjem – u kakvom stanju mogu biti ljudi koji su izgubili petero prijatelja.

vMi svi ovdje i cijela zajednica, kompletna država, zatečeni smo ovim što se desilo, jer ovo je jedna nezapamćena tragedija. Možete zamisliti kako je njima, koji su bili tu i koji su doživjeli to što su doživjeli”, ističe Aganović, navodeći da su u stalnom kontaktu s preživjelima.

Procedura za preuzimanje tijela poginulih i njihov transport u BiH, dodaje, malo je sporija pa ne znaju kada će biti prebačeni u BiH, ali je Vlada FBiH na sebe preuzela i tu obavezu.

Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila u subotu živote su izgubili bračni partneri Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Okanovići su, kao i Adilović i Vidimlić, bili članovi GSS-a Zenica, dok su Čaušević, Talam i Krivdić bili iskusni planinari i članovi Planinarskog društva Vedro iz Zenice, ali i simpatizeri GSS-a Zenica.

Prema posljednjim informacijama iz Ruske Federacije, spasioci su pronašli i preostala tri tijela za koja se pretpostavlja da su stradali iz zeničke ekspedicije. Radi se na pripremi za njihovo spuštanje u kamp, jer su se vremenske prilike malo poboljšale.