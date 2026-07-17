Venecuela: Više od 4.900 poginulih u zemljotresima

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4.930, saopštio je predsjednik venecuelanske Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Pozivajući se na zvanične podatke, Rodrigez je na “Telegramu” napisao da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je bez krova nad glavom ostalo 17.907 ljudi, pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na 856 objekata.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna, u razmaku od oko 40 sekundi.

Više od 1.308 naknadnih potresa u Venecueli registrovano je od 24. juna.