Federacija BiH dobila novi plan upravljanja otpadom

Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da Federalni plan upravljanja otpadom, koji je Vlada Federacije BiH usvojila, ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji BiH i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema s evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji Federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012–2017. godine.

– Federalni plan upravljanja otpadom nije samo planski dokument, već temelj za uspostavljanje modernog sistema u kojem otpad postaje resurs, a zaštita okoliša i zdravlja građana zajednički cilj svih nivoa vlasti. Njegovom provedbom stvaramo uslove za efikasnije upravljanje otpadom, veće stope reciklaže i značajno usklađivanje s evropskim standardima – kazala je ministrica Pozder.

Iz Ministarstva navode da je u obrazloženju naglašeno da se Federacija BiH danas suočava s ozbiljnim izazovima u ovoj oblasti, budući da je godinama ova oblast zanemarivana. Dodaju da se tek oko pet posto komunalnog otpada odvaja i reciklira, te da je u funkciji pet uslovno rečeno regionalnih deponija od kojih većina imaju ozbiljne operativne i okolišne probleme, dok na području Federacije postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1.600 divljih deponija.

Ministrica je podsjetila da je upravljanje otpadom jedan od prioriteta aktuelnog mandata Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U proteklom periodu usvojene su izmjene Zakona o upravljanju otpadom, donesen novi pravilnik kojim su po prvi put detaljno uređeni uslovi rada deponija u skladu s propisima Evropske unije, a značajno su povećana i budžetska izdvajanja za ovu oblast. Dok je u periodu od 2018. do 2022. godine za projekte upravljanja otpadom izdvojeno oko 1,2 miliona KM, u periodu od 2022. do 2026. godine osigurano je gotovo 11 miliona KM, uz dodatno kreditno finansiranje Svjetske banke u iznosu od 46,1 milion eura.

U saopćenju Ministarstva se navodi da je Federalni plan upravljanja otpadom izrađen tokom 2024. i 2025. godine kroz opsežan proces konsultacija sa kantonima, jedinicama lokalne samouprave, stručnom i zainteresiranom javnošću, uz finansijsku podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Provedene su javne prezentacije, javni uvid i javna rasprava, te je veliki broj pristiglih prijedloga i komentara ugrađen u konačnu verziju dokumenta. Plan je ujedno prvi planski dokument u Federaciji BiH za koji je provedena Strateška procjena uticaja na okoliš u skladu s Uredbom o strateškoj procjeni uticaja na okoliš koju je Vlada FBiH usvojila u februaru 2025.godine.

– Novi Plan donosi zaokret u odnosu na dosadašnji model upravljanja otpadom. Umjesto sistema zasnovanog prvenstveno na prikupljanju i odlaganju otpada, uvodi principe cirkularne ekonomije u kojoj se prioritet daje sprječavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi, reciklaži i iskorištavanju vrijednih sirovina, dok se odlaganje tretira kao posljednja opcija. Plan je zasnovan na tri ključna pravca djelovanja, usklađivanju zakonodavnog i institucionalnog okvira sa standardima Evropske unije, razvoju moderne infrastrukture za prikupljanje i obradu otpada te smanjenju nastanka otpada kroz podizanje svijesti građana i privrede. Predviđa završetak regionalne infrastrukture tamo gdje postoje uslovi, sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija, razvoj sistema odvojenog prikupljanja otpada, reciklažnih dvorišta i kompostana, kao i sistemsko uređenje svih posebnih kategorija otpada – navode iz Ministarstva.

Dodaju da su za provedbu aktivnosti predviđenih Planom procijenjena ulaganja od oko 1,7 milijardi KM, koja će se osiguravati kroz budžete svih nivoa vlasti, sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, međunarodne kredite i grantove, fondove Evropske unije, te ulaganja privatnog sektora.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma ističu da usvajanjem Federalnog plana upravljanja otpadom Federacija BiH nakon višegodišnjeg planskog vakuuma dobija strateški okvir za razvoj savremenog i održivog sistema upravljanja otpadom, dok će njegova uspješna provedba zavisiti od aktivnog partnerstva svih nivoa vlasti, komunalnih preduzeća, privrede i građana, saopćeno je iz ovog ministarstva.