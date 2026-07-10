Vlada ZDK odobrila više od milion KM za privredu, okoliš i lokalne zajednice
Vlada ZDK odobrila više od milion KM za privredu, okoliš i lokalne zajednice
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, održala je danas 136. sjednicu na kojoj je usvojeno više odluka kojima se podržavaju projekti iz oblasti privrede, zaštite okoliša, povratka, socijalne zaštite i rada nevladinog sektora, za šta je odobreno više od 1,2 miliona KM.
Na prijedlog Ministarstva za privredu usvojena je Odluka o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova izgradnje proizvodnih objekata. Za ovu namjenu odobreno je 312.000 KM.
Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline donesena je Odluka o odobravanju 250.000 KM Općini Tešanj za subvencioniranje izgradnje prečistača procjednih voda na gradskoj deponiji komunalnog otpada „Bukva“Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice doneseno je nekoliko odluka kojima su gradovima i općinama odobrena sredstva za sufinansiranje projekata u ukupnom iznosu od 442.172 KM. Tako je za Grad Teslić za rekonstrukciju društvenog doma u povratničkoj mjesnoj zajednici Slatina odobreno 41.067 KM, Općini Vareš za rekonstrukciju ograde oko crkvenog dvorišta u Mjesnoj zajednici Oćevija 24.759 KM, a Gradu Zavidovići za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Kovači 35.000 KM.
Na prijedlog istog ministarstva dodijeljeno je i 200.000 KM Javnoj ustanovi Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona te 70.000 KM nevladinim organizacijama na području Zeničko-dobojskog kantona. Doneseni su i zaključci o odobravanju sredstava pojedincima kao pomoći socijalno-intervenirajućeg karaktera u ukupnom iznosu od 71.346 KM.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, održala je danas 136. sjednicu na kojoj je usvojeno više odluka kojima se podržavaju projekti iz oblasti privrede, zaštite okoliša, povratka, socijalne zaštite i rada nevladinog sektora, za šta je odobreno više od 1,2 miliona KM.
Na prijedlog Ministarstva za privredu usvojena je Odluka o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova izgradnje proizvodnih objekata. Za ovu namjenu odobreno je 312.000 KM.
Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline donesena je Odluka o odobravanju 250.000 KM Općini Tešanj za subvencioniranje izgradnje prečistača procjednih voda na gradskoj deponiji komunalnog otpada „Bukva“Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice doneseno je nekoliko odluka kojima su gradovima i općinama odobrena sredstva za sufinansiranje projekata u ukupnom iznosu od 442.172 KM. Tako je za Grad Teslić za rekonstrukciju društvenog doma u povratničkoj mjesnoj zajednici Slatina odobreno 41.067 KM, Općini Vareš za rekonstrukciju ograde oko crkvenog dvorišta u Mjesnoj zajednici Oćevija 24.759 KM, a Gradu Zavidovići za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Kovači 35.000 KM.
Na prijedlog istog ministarstva dodijeljeno je i 200.000 KM Javnoj ustanovi Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona te 70.000 KM nevladinim organizacijama na području Zeničko-dobojskog kantona. Doneseni su i zaključci o odobravanju sredstava pojedincima kao pomoći socijalno-intervenirajućeg karaktera u ukupnom iznosu od 71.346 KM.
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