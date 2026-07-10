U Kantonalnoj Bolnici Zenica po prvi put uspješno izvedena minimalno invazivna operacija pluća
U Kantonalnoj Bolnici Zenica po prvi put uspješno izvedena minimalno invazivna operacija pluća
U Kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torakalne hirurgije – prva minimalno invazivna operacija pluća (stručno poznata kao uniportalna VATS dekortikacija uz biopsiju pluća i pleure). Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi.
Savremeni pristup za brži oporavak pacijenta
Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rez. Ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente:
cjelokupni oporavak i boravak u bolnici su značajno kraći.
Zadovoljstvo nam je istaći da se operisani pacijent uspješno oporavio nakon zahvata, te je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz Kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak.
Ovaj složeni operativni zahvat uspješno je realizovao naš tim stručnjaka:
Ljekari: dr. Orhan Čaušević, dr. Elvis Vujić, dr. Din Prijepoljac i dr. Lutvija Mršanović.
Medicinski tehničari: Amar Hadžić i Ibela Ahmetspahić.
Stručna podrška i koordinacija: prof. dr. Goran Krdžalić.
Opredijeljenost ka unapređenju zdravstvene zaštite
Realizacija ovog zahtjevnog zahvata rezultat je jasne opredijeljenosti menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica za kontinuirano uvođenje najsavremenijih hirurških procedura i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve naše građane. Posebna zahvalnost pripada Odjeljenju za hirurgiju, koje je svojom organizacionom podrškom omogućilo ovaj važan iskorak. Ovo je ujedno i zvanični početak daljeg razvoja minimalno invazivne torakalne hirurgije u našoj ustanovi.
U Kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torakalne hirurgije – prva minimalno invazivna operacija pluća (stručno poznata kao uniportalna VATS dekortikacija uz biopsiju pluća i pleure). Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi.
Savremeni pristup za brži oporavak pacijenta
Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rez. Ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente:
cjelokupni oporavak i boravak u bolnici su značajno kraći.
Zadovoljstvo nam je istaći da se operisani pacijent uspješno oporavio nakon zahvata, te je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz Kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak.
Ovaj složeni operativni zahvat uspješno je realizovao naš tim stručnjaka:
Ljekari: dr. Orhan Čaušević, dr. Elvis Vujić, dr. Din Prijepoljac i dr. Lutvija Mršanović.
Medicinski tehničari: Amar Hadžić i Ibela Ahmetspahić.
Stručna podrška i koordinacija: prof. dr. Goran Krdžalić.
Opredijeljenost ka unapređenju zdravstvene zaštite
Realizacija ovog zahtjevnog zahvata rezultat je jasne opredijeljenosti menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica za kontinuirano uvođenje najsavremenijih hirurških procedura i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve naše građane. Posebna zahvalnost pripada Odjeljenju za hirurgiju, koje je svojom organizacionom podrškom omogućilo ovaj važan iskorak. Ovo je ujedno i zvanični početak daljeg razvoja minimalno invazivne torakalne hirurgije u našoj ustanovi.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.