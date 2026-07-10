U Kantonalnoj Bolnici Zenica po prvi put uspješno izvedena minimalno invazivna operacija pluća

U Kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torakalne hirurgije – prva minimalno invazivna operacija pluća (stručno poznata kao uniportalna VATS dekortikacija uz biopsiju pluća i pleure). Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi.

Savremeni pristup za brži oporavak pacijenta

Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rez. Ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente:

operativna trauma je znatno manja,

postoperativni bolovi su svedeni na minimum,

cjelokupni oporavak i boravak u bolnici su značajno kraći.

Zadovoljstvo nam je istaći da se operisani pacijent uspješno oporavio nakon zahvata, te je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz Kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak.

Ovaj složeni operativni zahvat uspješno je realizovao naš tim stručnjaka:

Ljekari: dr. Orhan Čaušević, dr. Elvis Vujić, dr. Din Prijepoljac i dr. Lutvija Mršanović.

dr. Orhan Čaušević, dr. Elvis Vujić, dr. Din Prijepoljac i dr. Lutvija Mršanović. Medicinski tehničari: Amar Hadžić i Ibela Ahmetspahić.

Amar Hadžić i Ibela Ahmetspahić. Stručna podrška i koordinacija: prof. dr. Goran Krdžalić.

Opredijeljenost ka unapređenju zdravstvene zaštite

Realizacija ovog zahtjevnog zahvata rezultat je jasne opredijeljenosti menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica za kontinuirano uvođenje najsavremenijih hirurških procedura i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve naše građane. Posebna zahvalnost pripada Odjeljenju za hirurgiju, koje je svojom organizacionom podrškom omogućilo ovaj važan iskorak. Ovo je ujedno i zvanični početak daljeg razvoja minimalno invazivne torakalne hirurgije u našoj ustanovi.