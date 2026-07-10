Poteškoće u radu ambulanti i bolnica u ZDK zbog pada informacionog sistema

Tehničke poteškoće u radu ambulantnog i bolničkog informacionog sistema trenutno utiču na pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona, saopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Kako navode iz Zavoda, o problemu su ih obavijestile ugovorne zdravstvene ustanove, nakon čega su odmah preduzete aktivnosti na njegovom otklanjanju.

Iz ZZO ZDK ističu da se intenzivno radi na uklanjanju tehničkih smetnji te da se stabilizacija informacionog sistema očekuje tokom dana.

Zbog trenutnih poteškoća iz Zavoda su uputili apel osiguranim licima i zdravstvenim radnicima za razumijevanje i strpljenje do potpunog uspostavljanja normalnog rada sistema.

Za sada nisu objavljeni detalji o uzroku tehničkih problema niti informacije o tome koje su zdravstvene ustanove najviše pogođene.