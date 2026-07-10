Panel “Korijeni koji obavezuju” okupio osnivače, veterane i mlađe generacije SDA Zenica (FOTO)

U okviru programa obilježavanja 36. godišnjice osnivanja Stranke demokratske akcije Zenica, Gradski odbor SDA Zenica organizovao je panel pod nazivom “Korijeni koji obavezuju”, posvećen susretu osnivača Stranke, ratnih i poratnih funkcionera, dugogodišnjih aktivista te mlađih generacija članova SDA.

Nakon centralnog obilježavanja godišnjice na Bistričaku, na kojem su poslane poruke o odgovornosti, jedinstvu i nastavku rada u interesu Bosne i Hercegovine, panel je predstavljao priliku da se kroz otvoren razgovor sačuva institucionalno pamćenje Stranke i prenesu iskustva onih koji su učestvovali u njenom nastanku, razvoju i političkom djelovanju tokom proteklih 36 godina.

O različitim aspektima političkog i društvenog djelovanja govorili su Bedrudin Salčinović na temu političkog organizovanja i nastanka SDA, Zahida Šišić o ulozi žena, institucija i odgovornosti, Fuad Džidić o diplomatiji i međunarodnom položaju Bosne i Hercegovine, prof. dr. Sabahudin Ekinović o obrazovanju kao temelju države, Midhat Kasap o značaju historijskog pamćenja i kontinuiteta, prof. Mustafa Spahić o slobodi, moralu i filozofiji političkog djelovanja, predsjednik Gradskog odbora SDA Zenica Nezir Pivić o odgovornosti sadašnje generacije, te potpredsjednik SDA Bosne i Hercegovine Mirsad Zaimović o odnosu SDA i države Bosne i Hercegovine.

U ime Gradskog odbora SDA Zenica prisutnima se obratio dr. Ibrahim Šišić, istakavši značaj njegovanja političke kulture sjećanja, međugeneracijskog dijaloga i očuvanja vrijednosti na kojima je Stranka demokratske akcije nastala.

Tokom panela rečeno je da je svaka generacija članova SDA nosila odgovornost u vremenu izazova koji su obilježili njen period djelovanja – od političkog organizovanja i odbrane Bosne i Hercegovine do izgradnje institucija i savremenih razvojnih procesa. Zajednička poruka učesnika bila je da se odgovornost prema državi i građanima ne završava jednom generacijom, nego predstavlja trajnu obavezu svih koji djeluju u javnom i političkom životu.

Posebna vrijednost ovog susreta bilo je prisustvo velikog broja mladih članova SDA, koji su imali priliku razgovarati s osnivačima i veteranima Stranke te iz prve ruke čuti iskustva ljudi koji su u različitim historijskim okolnostima preuzimali odgovornost za političko organizovanje, očuvanje države i jačanje njenih institucija.

Gradski odbor SDA Zenica smatra da je njegovanje ovakvih susreta od posebnog značaja, jer upravo prenošenje iskustva, njegovanje historijskog pamćenja i međusobno uvažavanje predstavljaju temelj kontinuiteta, odgovornog političkog djelovanja i daljnjeg jačanja Stranke demokratske akcije.

Obilježavanje 36. godišnjice osnivanja SDA Zenica nastavljeno je u duhu ovogodišnjeg slogana “36 godina odgovornosti”, uz zajedničku opredijeljenost da vrijednosti na kojima je Stranka nastala ostanu trajna obaveza i putokaz budućim generacijama.

Gradski odbor SDA Zenica