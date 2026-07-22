Za glasanje putem pošte na Općim izborima u BiH prijavilo se 60.037 birača

Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na Općim izborima u BiH istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a BiH.

Prema njegovim riječima, utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku.

Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene.

Ranije su iz CIK- a kazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH.

Međutim, predstavnici bh. dijaspore smatraju da je, uprkos mogućnosti elektronske registracije, cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte.