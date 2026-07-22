Mamdani: Netanyahu je ratni zločinac i kreator užasnog genocida, ali ga ne možemo uhapsiti

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani priznao je da gradske vlasti nemaju ovlaštenje da uhapse izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ali je pozvao američke savezne vlasti da to učine ukoliko on posjeti Sjedinjene Američke Države tokom ove godine.

“Benjamin Netanyahu je ratni zločinac i kreator užasnog genocida nad palestinskim narodom”, izjavio je Mamdani u videosnimku objavljenom na društvenim mrežama.

Mamdani je naveo da smatra opravdanim nalog za Netanyahuovo hapšenje koji je Međunarodni krivični sud izdao zbog navodnih ratnih zločina, ali je priznao da nema zakonska ovlaštenja da ga provede, piše The Guardian.

“Moja administracija razmotrila je sve mogućnosti dostupne prema važećim zakonima kako bismo utvrdili može li New York izvršiti nalog Međunarodnog krivičnog suda ukoliko Benjamin Netanyahu dođe ovdje. Jasno je da nemamo nezavisna zakonska ovlaštenja da provedemo taj nalog”, rekao je Mamdani.

Dodao je da savezna vlada ima takva ovlaštenja te je pozvao SAD da se pridruže Međunarodnom krivičnom sudu i provedu nalog.

Očekuje se da Netanyahu u septembru doputuje u New York radi učešća na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Mamdani je prošle sedmice izjavio da razmatra mogućnost Netanyahuovog hapšenja tokom te posjete, nakon što je takav potez najavljivao i tokom prošlogodišnje kampanje za gradonačelnika.

“Vjerujem da je mjesto premijera Netanyahua u Haagu”, rekao je Mamdani, aludirajući na sjedište Međunarodnog krivičnog suda, koji je 2024. godine izdao nalog za Netanyahuovo hapšenje.