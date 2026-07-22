Prosječna neto plata u RS-u porasla na 1.698 KM, sada je jednaka kao u Federaciji BiH

Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2026. godine iznosila je 1.698 KM, što predstavlja nominalni rast od jedan posto u odnosu na maj, odnosno realni rast od 2,1 posto, pokazuju najnoviji podaci.

U poređenju s junom prošle godine, prosječna neto plata veća je nominalno za 8,6 posto, dok realni rast, nakon uračunate inflacije, iznosi 3,9 posto. Prosječna bruto plata u junu iznosila je 2.620 KM.

Najveće prosječne neto plate zabilježene su u oblasti stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti, gdje su zaposleni u prosjeku primali 2.234 KM. S druge strane, najniže zarade ostvarene su u sektoru ugostiteljstva i hotelijerstva, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.278 KM.

Na godišnjem nivou rast plata evidentiran je u svim djelatnostima, a najveći je zabilježen u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima (20,4 posto), poslovanju nekretninama (16,1 posto) te ostalim uslužnim djelatnostima (14,1 posto).

Istovremeno, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u junu su bile niže za 1,1 posto u odnosu na maj, dok je godišnja inflacija iznosila 4,5 posto.

Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su cijene porasle za 18,3 posto, prvenstveno zbog poskupljenja goriva i maziva od 31,3 posto. Slijede stanovanje s rastom cijena od 11,8 posto, zdravstvo sa 8,8 posto te restorani i hoteli sa 6,5 posto.

S druge strane, na godišnjem nivou pojeftinili su odjeća i obuća za 4,5 posto, uglavnom zbog sezonskih sniženja, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića niže za 1,3 posto zahvaljujući padu cijena mlijeka i mliječnih proizvoda te voća.

Podaci pokazuju i pad industrijske proizvodnje. Desezonirana industrijska proizvodnja u junu bila je manja za 0,7 posto u odnosu na maj, dok je kalendarski prilagođena proizvodnja pala za 6,1 posto u poređenju s junom prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine industrijska proizvodnja manja je za 7,4 posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Broj zaposlenih u industriji u junu ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec, ali je za 3,9 posto manji nego u istom mjesecu prošle godine.

Vanjskotrgovinska razmjena Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2026. godine pokazuje da je izvoz ostao na prošlogodišnjem nivou i iznosio je 2,615 milijardi KM, dok je uvoz povećan za 7,1 posto i dostigao 3,94 milijarde KM. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 66,4 posto.

Samo u junu izvezena je roba vrijedna 484 miliona KM, što je osam posto više nego godinu ranije, dok je uvoz porastao za 18,5 posto i iznosio 714 miliona KM.

Najvažniji vanjskotrgovinski partner Republike Srpske u prvih šest mjeseci bila je Srbija. Izvoz u ovu zemlju dostigao je 488 miliona KM, dok je vrijednost uvoza iznosila 629 miliona KM, pa je ukupna robna razmjena između Republike Srpske i Srbije premašila 1,1 milijardu KM.

Najveći izvozni proizvod bila je električna energija, vrijedna 258 miliona KM, dok su u uvozu najveće učešće imala naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala, čija je vrijednost iznosila 311 miliona KM.