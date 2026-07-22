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Na današnji dan na Sarajevo je prije 33 godine palo rekordnih 3.777 granata

Na današnji dan na Sarajevo je prije 33 godine palo rekordnih 3.777 granata

Opsada Sarajeva Rat Sarajevo
Opsada Sarajeva 1992. godine

Na današnji dan prije 33 godine na Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, palo je 3.777 granata. To je rekordan broj granata koje su pale na Sarajevo u jednom danu tokom opsade koja je trajala od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, prenosi Faktor.

Granate su napravile ogromnu štetu. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice.

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Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Procjenjuje se da je otprilike 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Za to vrijeme, otprilike 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, sa položaja smještenih na okolnim brdima.

Nisu uspjeli sići i zauzeti grad samo zahvaljujući ogromnoj volji, želji i naporima branilaca, mahom građana koji su se odazvali pozivu za odbranu, te u početku skoro goloruki, u patikama i farmericama, s minimalno naoružanja, stali na branike grada.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Prema poslijeratnim istraživanjima, najviše stanovnika, skoro četiri petine od ukupnog broja poginulih, stradalo je u prve dvije godine rata.

Zbog teroriziranja civila tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995, između ostalih, Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na kazne doživotnog zatvora osudilo je ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Na današnji dan prije 33 godine na Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, palo je 3.777 granata. To je rekordan broj granata koje su pale na Sarajevo u jednom danu tokom opsade koja je trajala od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, prenosi Faktor.

Granate su napravile ogromnu štetu. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice.

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Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Procjenjuje se da je otprilike 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Za to vrijeme, otprilike 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, sa položaja smještenih na okolnim brdima.

Nisu uspjeli sići i zauzeti grad samo zahvaljujući ogromnoj volji, želji i naporima branilaca, mahom građana koji su se odazvali pozivu za odbranu, te u početku skoro goloruki, u patikama i farmericama, s minimalno naoružanja, stali na branike grada.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Prema poslijeratnim istraživanjima, najviše stanovnika, skoro četiri petine od ukupnog broja poginulih, stradalo je u prve dvije godine rata.

Zbog teroriziranja civila tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995, između ostalih, Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na kazne doživotnog zatvora osudilo je ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

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IzvorFaktor.ba

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