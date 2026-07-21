Federalna inspekcija kaznila 23 firme sa 170.500 KM zbog ispuštanja otpadnih voda

Kontrolama obuhvaćeno 69 privrednih subjekata u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove izrekla je privrednim subjektima u Federaciji BiH prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 170.500 KM nakon provedenih kontrola koje su se odnosile na ispuštanje otpadnih voda u okoliš i javnu kanalizaciju.

Federalni vodni inspektori od početka marta do kraja juna ove godine obavili su inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona, kao i Kantona Sarajevo i Kantona 10.

Tokom kontrola utvrđeno je da 23 privredna subjekta nisu ispunila ni minimalne obaveze predviđene dinamičkim planovima ulaganja, zbog čega su im izdani prekršajni nalozi ukupne vrijednosti 170.500 KM.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode da je cilj nadzora bio provjeriti da li kompanije koje ispuštaju tehnološke otpadne vode provode ulaganja potrebna za usklađivanje sa standardima zaštite voda i okoliša, kako bi se smanjilo zagađenje i unaprijedilo upravljanje otpadnim vodama.

Podsjećaju da su izmjenama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda, usvojenim u januaru 2024. godine, privredni subjekti koji nisu ispunjavali propisane granične vrijednosti emisija dobili prijelazni period za ulaganja, s krajnjim rokom do 30. juna 2026. godine.

U tom periodu bili su obavezni izraditi detaljne dinamičke planove koji su sadržavali aktivnosti, rokove i finansijska sredstva potrebna za izgradnju ili unapređenje sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda.

Kako ističu iz Federalne inspekcije, realizacija tih planova predstavlja jedan od ključnih uslova za izdavanje vodnih dozvola.

O rezultatima kontrola sačinjen je detaljan izvještaj koji je dostavljen Federalnom ministarstvu okoliša i turizma radi daljnjeg postupanja i pripreme nove informacije o provođenju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su da će i u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole s ciljem praćenja primjene propisa iz oblasti zaštite voda i očuvanja okoliša u Federaciji BiH.