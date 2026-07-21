Alajbegović izazvao oduševljenje u Bugojnu, dočekali ga brojni navijači u dresovima BiH

U centru Bugojna sinoć je ispred Kulturno-sportskog centra organizovan doček za bh. reprezentativca Kerima Alajbegovića, koji je nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu stigao na odmor u grad iz kojeg je porijeklom.

Bh. reprezentativca dočekali su brojni građani, a posebno najmlađi navijači koji su se u centru grada počeli okupljati još dva sata prije početka zvaničnog programa.

Ulicama grada su se mogli vidjeti, a danas posebno, brojni mališani i navijači u plavim i bijelim dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine s prezimenom “Alajbegović” ispisanim na leđima, što najbolje govori o popularnosti koju mladi reprezentativac uživa u Bugojnu.

“Hvala vam svima što ste došli ovdje. Gol protiv Katara za moju državu je bio nevjetovatan. Zahvalan sam svom timu, štabu, državi i cijeloj reprezentaciji”, kazao je Alajbegović.

Dodao je da još ne zna u koji će klub otići, te objasnio značaj Evropskog prvenstva, koje je naredni veliki cilj naše reprezentacije.

“Trenutno sam u Bugojnu, hvala vam što ste došli ovdje. Volim vas sve i nadam se da ću se sa svima fotografisati. Sada je najbitnije da igramo Ligu nacija, a Evropsko prvenstvo je za sve nas najveći cilj. I za državu i ekipu”, dodao je Alajbegović.

Alajbegović praktično nije imao mira ni tokom dana. Pažnju najmlađih privlačio je gdje god se pojavio, od odlaska kod frizera do porodične kuće, gdje su ga mladi navijači pratili u želji da ga upoznaju, fotografišu se s njim i dobiju autogram.

Sve se događa u periodu kada je Alajbegović u centru jedne od najvećih transfer saga, s obzirom na veliko interesovanje za to gdje će nastaviti svoju karijeru. Dok se čeka rasplet njegove budućnosti, mladi bh. reprezentativac odlučio je dio odmora provesti u Bugojnu.

Sinoćnji doček tako je bio prilika da mu njegovi sugrađani odaju priznanje za dosadašnje uspjehe i nastupe u dresu Bosne i Hercegovine, a posebno emotivnu sliku pružili su najmlađi Bugojanci, kojima je Alajbegović već postao jedan od najvećih sportskih uzora.

Tokom jučerašnjeg događaja Kerim je primio i poklone od načelnika Bugojna nakon čega je uslijedilo fotografiranje i potpisivanje dresova.