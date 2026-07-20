Penzije u FBiH od jula veće za 3,5 posto: Penzioneri nezadovoljni, Vlada poručuje da povećanje nije konačno

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija u iznosu od 3,5 posto, koje se primjenjuje od 1. jula. Iako će penzioneri u avgustu primiti uvećane penzije, mnogi smatraju da je povećanje nedovoljno, posebno imajući u vidu kontinuirani rast troškova života.

Nakon ovog usklađivanja, najniža penzija u Federaciji BiH iznosit će gotovo 690 konvertibilnih maraka. Ovo povećanje dolazi nakon redovnog usklađivanja početkom godine, kada su penzije povećane za ukupno 11,26 posto.

Iz Vlade FBiH ističu da se radi o privremenom, odnosno akontativnom usklađivanju koje je izračunato na osnovu trenutno dostupnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o rastu potrošačkih cijena i prosječnih plata. Konačan obračun uslijedit će nakon objave svih statističkih pokazatelja za prvo polugodište.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da ovo nije konačno povećanje za ovu godinu.

“Penzioneri će u avgustu primiti uvećane penzije za 3,5 posto, a u septembru će, ukoliko konačni obračun pokaže veći procenat usklađivanja, dobiti i razliku koja će biti obračunata retroaktivno”, pojasnio je Delić.

Međutim, predstavnici penzionera nisu zadovoljni ovakvim obrazloženjem. Predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH Haso Halilović smatra da podaci o navodnom smanjenju troškova života ne odražavaju stvarno stanje.

“Najviše nas žalosti obrazloženje Federalnog zavoda PIO da su troškovi života smanjeni. To jednostavno nije tačno. Za najnižu penziju povećanje iznosi oko 23 marke, a za prosječnu penziju oko 30 maraka, što nije dovoljno”, rekao je Halilović.

Penzioneri ističu da cijene hrane, režijskih troškova i drugih osnovnih životnih namirnica i dalje rastu te podsjećaju da su očekivali povećanje od oko šest posto, o čemu se ranije govorilo u javnosti.

Povećanje penzija očekuje i penzionere u Republici Srpskoj. Od avgusta će njihove penzije biti uvećane za 3,55 posto, uz jednokratnu novčanu pomoć od 80 KM, dok će penzioneri čija su primanja ispod prosječne penzije dobiti jednokratnu pomoć od 120 KM.