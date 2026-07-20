Poziv građanima na pojačan oprez zbog povećanog rizika od šumskih požara

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna uprava za šumarstvo upozoravaju građane da je usljed dugotrajnog perioda izrazito visokih temperatura i sušnog vremena, značajno povećan rizik od izbijanja i širenja šumskih požara.

Podsjećamo da je u skladu sa važećim propisima, zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume. Međutim, zbog trenutnih vremenskih prilika i izrazito visokog stepena opasnosti od požara, apelujemo na građane da izbjegavaju loženje otvorene vatre i na većim udaljenostima od šumskih područja, jer i najmanji izvor plamena ili varnice može izazvati požar sa nesagledivim posljedicama.

Posebno pozivamo sve građane, izletnike, poljoprivrednike, vlasnike zemljišta i druge korisnike prostora da u blizini šuma ne pale vatru, ne spaljuju korov, biljni otpad i druge gorive materijale, te da izbjegavaju svaku aktivnost koja može izazvati požar.

Kantonalna uprava za šumarstvo je naložila provođenje pojačanih preventivnih i nadzornih aktivnosti na cijelom području Kantona. Čuvari šuma će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, pojačano kontrolisati provođenje propisanih mjera, upozoravati građane i poduzimati zakonom propisane mjere protiv svih lica koja svojim postupanjem ugrožavaju šume i šumsko zemljište.

Naglašavamo da je pravovremena dojava od presudnog značaja za uspješno lokalizovanje i gašenje požara. Ukoliko građani uoče dim ili požar na otvorenom prostoru, posebno u šumskim područjima, potrebno je da to odmah prijave Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na broj 123, koja će u saradnji sa Šumskoprivrednim društvom, Kantonalnom upravom za šumarstvo i drugim nadležnim službama, organizovati dalje postupanje.

Zaštita šuma je zajednička odgovornost svih nas. Odgovornim ponašanjem možemo spriječiti nastanak požara i sačuvati naše šumske resurse, prirodu, imovinu i ljudske živote.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo