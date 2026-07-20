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Ben Gvir: Bit će židovskih naselja širom Gaze. Gaza je naša (VIDEO)

Ben Gvir: Bit će židovskih naselja širom Gaze. Gaza je naša (VIDEO)

Itamar Ben Gvir

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir ponovno je izazvao snažne reakcije izjavama o budućnosti Pojasa Gaze, poručivši kako očekuje uspostavu židovskih naselja na cijelom tom području te nastavak politike poticanja iseljavanja Palestinaca.

U videozapisu koji kruži društvenim mrežama Ben Gvir je rekao:

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“Kad sam prije tri godine rekao da ćemo kontrolirati 70 posto Pojasa Gaze, niko mi nije vjerovao. Danas kažem: bit će židovskih naselja širom Gaze. Poticat ćemo iseljavanje Palestinaca, poslati one koji trebaju otići u svoje zemlje, a mi se vraćamo svojim domovima. Gaza je naša.”

Itamar Ben Gvir

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir ponovno je izazvao snažne reakcije izjavama o budućnosti Pojasa Gaze, poručivši kako očekuje uspostavu židovskih naselja na cijelom tom području te nastavak politike poticanja iseljavanja Palestinaca.

U videozapisu koji kruži društvenim mrežama Ben Gvir je rekao:

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zgrada Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Privremeno obustavljeno zaprimanje prijava za subvencije energetske efikasnosti u ZDK
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Otvoren stečajni postupak nad kompanijom “Tehnomax” iz Zenice
Zeničko-dobojski kanton 17.07.2026
Vlada FBiH uložila žalbu: Nastavak pravnih sredstava za postupak uvođenja izvanredne uprave u NŽZ

“Kad sam prije tri godine rekao da ćemo kontrolirati 70 posto Pojasa Gaze, niko mi nije vjerovao. Danas kažem: bit će židovskih naselja širom Gaze. Poticat ćemo iseljavanje Palestinaca, poslati one koji trebaju otići u svoje zemlje, a mi se vraćamo svojim domovima. Gaza je naša.”

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IzvorZenit.ba

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