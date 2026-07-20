Ben Gvir: Bit će židovskih naselja širom Gaze. Gaza je naša (VIDEO)

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir ponovno je izazvao snažne reakcije izjavama o budućnosti Pojasa Gaze, poručivši kako očekuje uspostavu židovskih naselja na cijelom tom području te nastavak politike poticanja iseljavanja Palestinaca.

U videozapisu koji kruži društvenim mrežama Ben Gvir je rekao:

“Kad sam prije tri godine rekao da ćemo kontrolirati 70 posto Pojasa Gaze, niko mi nije vjerovao. Danas kažem: bit će židovskih naselja širom Gaze. Poticat ćemo iseljavanje Palestinaca, poslati one koji trebaju otići u svoje zemlje, a mi se vraćamo svojim domovima. Gaza je naša.”