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MUP ZDK savjetuje građane: Ovih osam mjera može spriječiti provalu

MUP ZDK savjetuje građane: Ovih osam mjera može spriječiti provalu

MUP ZDK
MUP ZDK

Tokom ljetnih mjeseci veliki broj građana privremeno napušta svoje domove  zbog odlaska na godišnje odmore, što može predstavljati priliku za izvršenje imovinskih krivičnih djela. U proteklom periodu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nije zabilježeno povećanje ovih krivičnih djela, ali su i pored toga sačinjeni planovi pojačanih mjera i radnji sa ciljem prevencije ovih krivičnih djela, u vidu intenzivnijeg operativnog rada na terenu, pojačanog nadzora i praćenja lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela.

Pored naznačenih aktivnosti policije, savjetujemo građanima da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve imovinskih krivičnih djela:

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  • da dobro zaključaju ulazna i balkonska vrata, i da ne zaborave zatvoriti sve prozore,
  • ne ostavljaju ključeve na lako dostupnim ili uobičajenim mjestima ( poput saksija, otirača i sl.) ,
  • veći iznos novca i druge dragocjenosti da ne drže u stanu/kući bez adekvatne zaštite,
  • da zamole osobu od povjerenja da povremeno obiđe kuću/stan,
  • da zamole komšije da, ako čuju buku u njihovom stanu da odmah pozovu policiju, koja će odmah izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi,
  • da ne objavljuju na društvenim mrežama da su odsutni i koliko dugo će ostati  na putu,
  • da koriste dodatne sigurnosne mjere poput alarmnih sistema, sigurnosnih brava i sl.,
  • Ukoliko primijete sumnjivo ponašanje u svom naselju ili zgradi da obavijeste policiju, kako bi policija poduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Pozivamo građane da uvaže ove savjete, da sarađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama i ponašanjima pojedinaca i grupa, kako bi policijski službenici intervenisali u što kraćem roku a izvršioce krivičnih djela lišili slobode i procesuirali.

Preventivno djelovanje policije u okviru savremene strategije policijskog djelovanja orjentisano je ka zajednici, što znači da efikasno sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi i od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa  građana i policije.

Tokom ljetnih mjeseci veliki broj građana privremeno napušta svoje domove  zbog odlaska na godišnje odmore, što može predstavljati priliku za izvršenje imovinskih krivičnih djela. U proteklom periodu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nije zabilježeno povećanje ovih krivičnih djela, ali su i pored toga sačinjeni planovi pojačanih mjera i radnji sa ciljem prevencije ovih krivičnih djela, u vidu intenzivnijeg operativnog rada na terenu, pojačanog nadzora i praćenja lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela.

Pored naznačenih aktivnosti policije, savjetujemo građanima da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve imovinskih krivičnih djela:

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 14.07.2026
MUP ZDK: Pojačane aktivnosti policije na području Kantona rezultirale značajnim sigurnosnim rezultatima
Zeničko-dobojski kanton 14.07.2026
MUP ZDK: Teška krađa u Sejmenskoj ulici u Zenici, uhapšen mladić zbog sumnje na drogu
MUP ZDK
Zeničko-dobojski kanton 10.07.2026
MUP ZDK: Oštetio prostoriju za zadržavanje, drugi lišen slobode zbog ugrožavanja sigurnosti
  • da dobro zaključaju ulazna i balkonska vrata, i da ne zaborave zatvoriti sve prozore,
  • ne ostavljaju ključeve na lako dostupnim ili uobičajenim mjestima ( poput saksija, otirača i sl.) ,
  • veći iznos novca i druge dragocjenosti da ne drže u stanu/kući bez adekvatne zaštite,
  • da zamole osobu od povjerenja da povremeno obiđe kuću/stan,
  • da zamole komšije da, ako čuju buku u njihovom stanu da odmah pozovu policiju, koja će odmah izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi,
  • da ne objavljuju na društvenim mrežama da su odsutni i koliko dugo će ostati  na putu,
  • da koriste dodatne sigurnosne mjere poput alarmnih sistema, sigurnosnih brava i sl.,
  • Ukoliko primijete sumnjivo ponašanje u svom naselju ili zgradi da obavijeste policiju, kako bi policija poduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Pozivamo građane da uvaže ove savjete, da sarađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama i ponašanjima pojedinaca i grupa, kako bi policijski službenici intervenisali u što kraćem roku a izvršioce krivičnih djela lišili slobode i procesuirali.

Preventivno djelovanje policije u okviru savremene strategije policijskog djelovanja orjentisano je ka zajednici, što znači da efikasno sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi i od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa  građana i policije.

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IzvorZenit.ba

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