MUP ZDK savjetuje građane: Ovih osam mjera može spriječiti provalu
MUP ZDK savjetuje građane: Ovih osam mjera može spriječiti provalu
Tokom ljetnih mjeseci veliki broj građana privremeno napušta svoje domove zbog odlaska na godišnje odmore, što može predstavljati priliku za izvršenje imovinskih krivičnih djela. U proteklom periodu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nije zabilježeno povećanje ovih krivičnih djela, ali su i pored toga sačinjeni planovi pojačanih mjera i radnji sa ciljem prevencije ovih krivičnih djela, u vidu intenzivnijeg operativnog rada na terenu, pojačanog nadzora i praćenja lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela.
Pored naznačenih aktivnosti policije, savjetujemo građanima da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve imovinskih krivičnih djela:
da dobro zaključaju ulazna i balkonska vrata, i da ne zaborave zatvoriti sve prozore,
ne ostavljaju ključeve na lako dostupnim ili uobičajenim mjestima ( poput saksija, otirača i sl.) ,
veći iznos novca i druge dragocjenosti da ne drže u stanu/kući bez adekvatne zaštite,
da zamole osobu od povjerenja da povremeno obiđe kuću/stan,
da zamole komšije da, ako čuju buku u njihovom stanu da odmah pozovu policiju, koja će odmah izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi,
da ne objavljuju na društvenim mrežama da su odsutni i koliko dugo će ostati na putu,
da koriste dodatne sigurnosne mjere poput alarmnih sistema, sigurnosnih brava i sl.,
Ukoliko primijete sumnjivo ponašanje u svom naselju ili zgradi da obavijeste policiju, kako bi policija poduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Pozivamo građane da uvaže ove savjete, da sarađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama i ponašanjima pojedinaca i grupa, kako bi policijski službenici intervenisali u što kraćem roku a izvršioce krivičnih djela lišili slobode i procesuirali.
Preventivno djelovanje policije u okviru savremene strategije policijskog djelovanja orjentisano je ka zajednici, što znači da efikasno sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi i od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa građana i policije.
Tokom ljetnih mjeseci veliki broj građana privremeno napušta svoje domove zbog odlaska na godišnje odmore, što može predstavljati priliku za izvršenje imovinskih krivičnih djela. U proteklom periodu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nije zabilježeno povećanje ovih krivičnih djela, ali su i pored toga sačinjeni planovi pojačanih mjera i radnji sa ciljem prevencije ovih krivičnih djela, u vidu intenzivnijeg operativnog rada na terenu, pojačanog nadzora i praćenja lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela.
Pored naznačenih aktivnosti policije, savjetujemo građanima da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve imovinskih krivičnih djela:
da dobro zaključaju ulazna i balkonska vrata, i da ne zaborave zatvoriti sve prozore,
ne ostavljaju ključeve na lako dostupnim ili uobičajenim mjestima ( poput saksija, otirača i sl.) ,
veći iznos novca i druge dragocjenosti da ne drže u stanu/kući bez adekvatne zaštite,
da zamole osobu od povjerenja da povremeno obiđe kuću/stan,
da zamole komšije da, ako čuju buku u njihovom stanu da odmah pozovu policiju, koja će odmah izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi,
da ne objavljuju na društvenim mrežama da su odsutni i koliko dugo će ostati na putu,
da koriste dodatne sigurnosne mjere poput alarmnih sistema, sigurnosnih brava i sl.,
Ukoliko primijete sumnjivo ponašanje u svom naselju ili zgradi da obavijeste policiju, kako bi policija poduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Pozivamo građane da uvaže ove savjete, da sarađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama i ponašanjima pojedinaca i grupa, kako bi policijski službenici intervenisali u što kraćem roku a izvršioce krivičnih djela lišili slobode i procesuirali.
Preventivno djelovanje policije u okviru savremene strategije policijskog djelovanja orjentisano je ka zajednici, što znači da efikasno sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi i od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa građana i policije.
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