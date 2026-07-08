Prilika za posao: Almy d.o.o. traži inžinjera zaštite na radu

Uslovi: 1. VSS tehničkog smjera; 2. Poznavanje MS Office-a 3. Obavezno položen stručni ispit iz oblasti zaštite na radu; 4. Izražen osjećaj odgovornosti, pouzdanosti; 5. Samostalnost i dobra organizovanost u radu; 6. Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.
Nudimo: 1. Zapošljavanje u dinamičnom radnom okruženju; 2. Stimulativna finansijska primanja; 3. Mogućnost stalnog zaposlenja uz probni rad; 4. Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja.
Svi zainteresovani CV mogu dostaviti na mail: [email protected] sa naglaskom “Inženjer zaštite na radu”.
Birajte najbolje, kompanija Almy! #Almy_doo
Almy d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos:
Uslovi: 1. VSS tehničkog smjera; 2. Poznavanje MS Office-a 3. Obavezno položen stručni ispit iz oblasti zaštite na radu; 4. Izražen osjećaj odgovornosti, pouzdanosti; 5. Samostalnost i dobra organizovanost u radu; 6. Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.
Nudimo: 1. Zapošljavanje u dinamičnom radnom okruženju; 2. Stimulativna finansijska primanja; 3. Mogućnost stalnog zaposlenja uz probni rad; 4. Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja.
Svi zainteresovani CV mogu dostaviti na mail: [email protected] sa naglaskom “Inženjer zaštite na radu”.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
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