Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

VijestiZenica

Prilika za posao: Almy d.o.o. traži inžinjera zaštite na radu

Prilika za posao: Almy d.o.o. traži inžinjera zaštite na radu

Almy d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos:

Radno mjesto: Inženjer zaštite na radu;

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 07.07.2026
BH Telecom Zenica: Obavještenje o planiranim radovima
Zenica 07.07.2026
Adnan Salman novi trener golmana NK Čelik Zenica
Zenica 02.07.2026
Novi radovi na GGM-u: U nedjelju cjelodnevna obustava saobraćaja na dionici Zenica – Lašva

Broj izvršilaca: 1;

Lokacija: Vrandučka bb, Zenica.

Uslovi:
1. VSS tehničkog smjera;
2. Poznavanje MS Office-a
3. Obavezno položen stručni ispit iz oblasti zaštite na radu;
4. Izražen osjećaj odgovornosti, pouzdanosti;
5. Samostalnost i dobra organizovanost u radu;
6. Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.

Nudimo:
1. Zapošljavanje u dinamičnom radnom okruženju;
2. Stimulativna finansijska primanja;
3. Mogućnost stalnog zaposlenja uz probni rad;
4. Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja.

Svi zainteresovani CV mogu dostaviti na mail: [email protected] sa naglaskom “Inženjer zaštite na radu”.

Birajte najbolje, kompanija Almy!
#Almy_doo

Almy d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos:

Radno mjesto: Inženjer zaštite na radu;

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 07.07.2026
BH Telecom Zenica: Obavještenje o planiranim radovima
Zenica 07.07.2026
Adnan Salman novi trener golmana NK Čelik Zenica
Zenica 02.07.2026
Novi radovi na GGM-u: U nedjelju cjelodnevna obustava saobraćaja na dionici Zenica – Lašva

Broj izvršilaca: 1;

Lokacija: Vrandučka bb, Zenica.

Uslovi:
1. VSS tehničkog smjera;
2. Poznavanje MS Office-a
3. Obavezno položen stručni ispit iz oblasti zaštite na radu;
4. Izražen osjećaj odgovornosti, pouzdanosti;
5. Samostalnost i dobra organizovanost u radu;
6. Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.

Nudimo:
1. Zapošljavanje u dinamičnom radnom okruženju;
2. Stimulativna finansijska primanja;
3. Mogućnost stalnog zaposlenja uz probni rad;
4. Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja.

Svi zainteresovani CV mogu dostaviti na mail: [email protected] sa naglaskom “Inženjer zaštite na radu”.

Birajte najbolje, kompanija Almy!
#Almy_doo

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
overcast clouds
26.4 ° C
26.4 °
26.4 °
44%
2.8m/s
99%
sri
29 °
čet
26 °
pet
28 °
sub
30 °
ned
31 °