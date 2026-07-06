Počinje trka za vlast u BiH: U igri 75 stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata

Nakon predaje kandidatskih listi, Centralna izborna komisija BiH provjerit će prijave, dok će ovjerene liste biti objavljene do 20. augusta.

Rok za podnošenje kandidatskih listi za predstojeće oktobarske Opće izbore u Bosni i Hercegovini je istekao.

Nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvrši provjere, 20. augusta slijedi zaključavanje Centralnog biračkog spiska. Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba.

Vrijedi istaći da je većina političkih subjekata u našoj zemlji čekala posljednji trenutak za podnošenje kandidatskih listi.

Ranije su kandidatske liste predali HDZ BiH, DF, Narodni front, SDP BiH, SDA, Naša stranka, SDS te Koalicija za državu.

Liste je predao i Nebojša Vukanović u ime Liste za pravdu i red, za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo BiH, kao i prijave Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i PDP-a Republike Srpske za Narodnu skupštinu RS.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović izjavio je danas da su CIK-u BiH predali kandidatske liste za sve nivoe vlasti za predstojeće Opće izbore. Dodao je da su kandidatske liste predali za pozicije potpredsjednika RS-a, Parlamentarnu skupštinu BiH, za sve federalne izborne jedinice te za sedam kantonalnih izbornih jedinica. HDZ 1990 je u koaliciji “hrvatske petorke” koju još čine HRS, HNP, HSS i HDS i koji su zajednički kandidovali Zdenka Lučića za člana Predsjedništva BiH.

Savez za bolju budućnost (SBB) BiH je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predao liste za sve nivoe vlasti na predstojećim Općim izborima, uključujući i poziciju člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

Kandidatske liste predala je i stranka Narod i Pravda, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike i politički direktor stranke Adnan Delić.

I predsjednik stranke BH Zeleni Sevlid Hurtić predao je danas kandidatske liste CIK-u. Predstavnici Političke organizacije Crvene linije također su predali liste. Crvene linije građanima će ponuditi kandidate za kantonalni, federalni i državni parlament u izbornim jedinicama Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, te za Parlament Federacije BiH u Zeničko-dobojskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, saopćeno je iz te stranke..

Na Općim izborima će učestvovati 75 političkih stranaka, 29 kalicija i četiri nezavisna kandidata.