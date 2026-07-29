Tužilaštvo BiH preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju
Tužilaštvo BiH preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju, budući da ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za šta je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Riječ je o krivičnom djelu iz člana 145b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a Tužilaštvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora.
“Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor”, potvrdio je Hini visoki zvaničnik Tužilaštva.
Poljski državljanin (31) trenutno se nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Na društvenim mrežama i lokalnim medijima objavljen je njegov identitet, ali se policija o tome nije oglasila.
On bi danas trebao biti predat državnom tužiocu, koji će ga ispitati i odlučiti o daljnjim koracima.
Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.
Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na mjestu ukazanja Podbrdu, koji je bio poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. Oskrnavljen je i obližnji manji Gospin križ, kao i Plavi križ, jedno od mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom muškarac je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju, budući da ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za šta je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Riječ je o krivičnom djelu iz člana 145b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a Tužilaštvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora.
“Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor”, potvrdio je Hini visoki zvaničnik Tužilaštva.
Poljski državljanin (31) trenutno se nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Na društvenim mrežama i lokalnim medijima objavljen je njegov identitet, ali se policija o tome nije oglasila.
On bi danas trebao biti predat državnom tužiocu, koji će ga ispitati i odlučiti o daljnjim koracima.
Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.
Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na mjestu ukazanja Podbrdu, koji je bio poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. Oskrnavljen je i obližnji manji Gospin križ, kao i Plavi križ, jedno od mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom muškarac je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.
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