Federalna inspekcija izrekla kazne od 54.000 KM zbog kršenja odluke o cijeni hljeba

Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna 2026. godine izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti, u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 KM.

Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo, mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica, zbog čega inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kontinuirano kontrolišu njenu primjenu na tržištu.

Inače, Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori su u junu 2026. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine izvršili ukupno 233 inspekcijska nadzora, u kojima su utvrđene nepravilnosti koje podrazumijevaju izdavanje 91 prekršajnog naloga u ukupnom iznosu od 146.970,00 KM.

Najveći broj nadzora(169 subjekata ili 72,5%), kao i najveći iznos prekršajnih naloga – 112.350,00 KM (76,4%) odnosio se na djelatnost trgovine, a prekršaji iz oblasti kontrole cijena čine najveću pojedinačnu grupu u ukupnom iznosu od 61.520,00 KM.

Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori će i u narednom periodu nastaviti s planskim i ciljanim inspekcijskim nadzorima na području Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem osiguranja dosljedne primjene propisa, zaštite ekonomskih interesa potrošača, očuvanja ravnopravnih uslova poslovanja na tržištu i jačanja pravne sigurnosti.

Pozivamo sve poslovne subjekte da svoje poslovanje usklade s važećim propisima i da se pridržavaju mjera koje donose nadležni organi, kako bi izbjegli prekršajnu odgovornost i doprinijeli zaštiti potrošača te stabilnosti tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Apelujemo na potrošače da prilikom svake kupovine proizvoda ili korištenja usluga zahtijevaju fiskalni račun, čime direktno doprinose suzbijanju sive ekonomije i zaštiti vlastitih potrošačkih prava te da sve eventualno uočene nepravilnosti u radu privrednih subjekata prijave putem:

– telefona za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-maila: [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.