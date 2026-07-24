Inflacija u Federaciji BiH usporena na 3,9 posto

Mjere koje je Federalno ministarstvo trgovine, u suradnji s Vladom Federacije BiH, poduzelo s ciljem zaštite životnog standarda građana nastavljaju davati konkretne rezultate. Najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Federaciji BiH u lipnju 2026. godine iznosila 3,9 posto, dok su potrošačke cijene u odnosu na lipanj zabilježile pad od 1,0 posto.

Posebno je značajno da su cijene u kategoriji hrane i bezalkoholnih pića smanjene za 1,1 posto, što predstavlja direktno rasterećenje kućnih proračuna, priopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

Analiza Federalnog ministarstva trgovine pokazuje da su projekt “Zaključane cijene”, kojim je obuhvaćeno 100 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, te odluka o ograničenju maksimalne cijene pšeničnog kruha na 4 KM po kilogramu, dale mjerljiv doprinos stabilizaciji tržišta i ublažavanju inflatornih pritisaka, posebno u segmentu hrane.

Mjere su djelovale kroz dva ključna mehanizma. Prvo, direktno su utjecale na proizvode koji čine značajan dio potrošačke korpe, zaustavljajući ili usporavajući rast njihovih cijena. Drugo, indirektno su utjecale na tržišno ponašanje trgovaca i proizvođača kroz discipliniranje marži i usporavanje prenošenja povećanih troškova na krajnje potrošače.

Ograničenje cijene pšeničnog kruha posebno je imalo stabilizacijski efekt. Pekare i trgovci koji su kruh prodavali po cijenama iznad 4 KM/kg morali su ih uskladiti sa propisanim maksimumom, dok je kod onih koji su već poslovali ispod te razine mjera spriječila nova poskupljenja. Time je zaustavljen rast cijena jednog od osnovnih prehrambenih proizvoda i dodatno zaštićen standard građana.

Istovremeno, proširenje liste “Zaključanih cijena” na 100 proizvoda omogućilo je znatno širi obuhvat prehrambenih i higijenskih artikala, čime je ostvaren kumulativni efekt na segment potrošnje koji najviše utiče na svakodnevni život građana. Ipak, važno je naglasiti da, iako ove mjere imaju vidljiv utjecaj na cijene hrane, one ne obuhvaćaju sve kategorije koje sudjeluju u ukupnoj inflaciji, poput energenata, goriva, stanovanja i usluga.

Rezultati potvrđuju da su mjere Federalnog ministarstva trgovine bile pravovremene i efikasne. One su ostvarile svoj osnovni cilj – stabilizirale su cijene proizvoda koji imaju najveći značaj za svakodnevni život građana, ublažile inflatorne pritiske i spriječile daljnji rast cijena osnovnih životnih namirnica.

Upravo zbog toga Ministarstvo naglašava da administrativne mjere nisu zamišljene kao trajni instrument upravljanja tržištem niti mogu same odrediti ukupno kretanje inflacije. Na makroekonomska cjenovna kretanja istovremeno utiču brojni domaći i međunarodni faktori – cijene energenata, uvozni troškovi, globalna tržišta, sezonska kretanja u poljoprivredi i troškovi usluga.

Ekonomski pokazatelji potvrđuju da su mjere Federalnog ministarstva trgovine ostvarile svoju svrhu – ublažile su inflatorne pritiske na osnovne životne namirnice i doprinijele stabilizaciji cijena u segmentu koji najviše utiče na životni standard građana. Posebno je značajan pad cijena hrane i bezalkoholnih pića od 1,1 posto, što pokazuje da su ciljane mjere zaštite potrošača dale konkretne rezultate.

Iako na ukupnu inflaciju utječu i brojni drugi faktori, poput kretanja cijena energenata, goriva i međunarodnih tržišta, upravo su mjere Federalnog ministarstva trgovine ublažile njihov negativan uticaj na građane. Zahvaljujući projektu „Zaključane cijene“ i ograničenju cijene kruha, spriječena su dodatna poskupljenja osnovnih životnih proizvoda i očuvana kupovna moć stanovništva, posebno domaćinstava s nižim primanjima.

“Činjenica da je, uprkos izazovima na međunarodnim tržištima i i dalje prisutnim inflatornim pritiscima u Europi, inflacija u Federaciji BiH usporena na 3,9 posto, uz istovremeni pad cijena hrane, potvrđuje da su mjere Federalnog ministarstva trgovine bile pravovremene i opravdane”, navodi se.

Iz Federalnog ministarstva trgovine ističu kako će nastavit pratiti kretanja na tržištu i, u suradnji s Vladom Federacije BiH, poduzimati mjere usmjerene na očuvanje stabilnosti tržišta, zaštitu potrošača i sprečavanje neopravdanog rasta cijena osnovnih životnih proizvoda.