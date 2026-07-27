Gradski planinarski savez Zenica: Odlazak naših prijatelja nenadoknadiv je gubitak za cijelu planinarsku zajednicu

Gradski planinarski savez Zenica oglasio se povodom tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice – članova Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva “Vedro”.

U saopćenju ističu da je riječ o gubitku koji je duboko pogodio ne samo njihove porodice i matična društva, nego i kompletnu planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine.

– Tragedija na planini Elbrus, u kojoj je život izgubilo pet planinara, naših prijatelja iz Zenice – članova Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva “Vedro”, ostavila je duboku prazninu u srcima svih koji vole planine. Odlazak naših prijatelja nije gubitak samo za njihove porodice i matična društva. Ovo je nenadoknadiv gubitak za cjelokupnu planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine, a posebno za planinare Zenice koji su s njima godinama dijelili uspone i silaske, planinarske pohode, edukacije, spašavanja, putovanja i brojna prijateljska druženja – navodi se u saopćenju.

Iz Saveza podsjećaju da planine stvaraju posebne veze među ljudima te da su nastradali planinari ostavili neizbrisiv trag među kolegama širom Bosne i Hercegovine i regije.

– Planine spajaju ljude na poseban način. Na njima nastaju prijateljstva koja traju cijeli život, a upravo su takve veze povezivale naše nastradale prijatelje sa planinarima iz svih zeničkih društava i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine i regije.

Dodaju da su poginuli planinari bili ljudi koji su svojim djelovanjem okupljali i inspirisali druge.

– Njihova prisutnost osjećala se na svakom planinarskom pohodu, akciji i druženju. Bili su ljudi koji su okupljali, ohrabrivali i svojim primjerom pokazivali šta znače solidarnost, odgovornost i istinska ljubav prema planinama – ističe se.

Na kraju su uputili saučešće porodicama stradalih i njihovim kolegama iz Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva “Vedro”.

– Misli svih članova planinarskih društava koja djeluju u okviru Gradskog planinarskog saveza Zenice danas su uz porodice nastradalih, njihove prijatelje iz Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva “Vedro”. U ime zeničkih planinara izražavamo duboko saučešće i solidarnost u ovim trenucima velike tuge.

Iz Gradskog planinarskog saveza poručuju da je odlazak njihovih prijatelja nenadoknadiv gubitak, ali da će njihovo naslijeđe ostati trajno utkano u historiju i život planinarske zajednice Zenice.